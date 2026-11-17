رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در آئین افتتاحیه هفدهمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر (ISPST ۲۰۲۶)، سه رویکرد اصلی این دوره از همایش را تقویت همبستگی جامعه علمی پلیمر ایران، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تحکیم ارتباط میان دانشگاه و صنعت ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ابراهیمی در آئین افتتاحیه هفدهمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر، هدف اصلی این همایش را فراهم کردن بستری برای تبادل تازه‌ترین دستاورد‌های پژوهشی، انتقال تجربیات، شکل‌گیری ایده‌های جدید و توسعه شبکه‌های ارتباطی و همکاری‌های علمی و حرفه‌ای دانست.

وی با اشاره به سه رویکرد اصلی در برنامه‌ریزی و برگزاری این دوره از همایش اظهار داشت : نخستین رویکرد، تقویت همبستگی و انسجام در جامعه علمی پلیمر کشور و فراهم کردن زمینه همکاری میان متخصصان و پژوهشگران در بخش‌های مختلف، از جمله ارائه مقالات، داوری علمی و اجرای همایش بوده است.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مشارکت ۳۰۰ عضو هیئت علمی در کمیته علمی این دوره از همایش افزود: این مشارکت گسترده، نشان‌دهنده توسعه چشمگیر حوزه علوم و فناوری پلیمر و افزایش مراکز پژوهشی فعال در این زمینه در سراسر کشور است. همچنین دانشگاه‌های مختلف کشور به‌عنوان حامیان علمی از این رویداد حمایت کرده‌اند که بیانگر گستردگی و ظرفیت بالای جامعه علمی پلیمر ایران است؛ حوزه‌ای که طی چهار دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

ابراهیمی، توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را دومین رویکرد این دوره از همایش برشمرد و گفت: با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی همایش، تعاملات و مکاتباتی با دانشگاه‌های منطقه، به‌ویژه کشور‌های همسایه، انجام شد که در نهایت به جلب حمایت و همکاری مجموعه‌هایی از عراق و عمان انجامید. در همین راستا، تعدادی از پژوهشگران عراقی نیز به‌عنوان سخنران کلیدی در همایش حضور دارند.

وی با اشاره به دعوت از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور برای مشارکت در این رویداد تصریح کرد: بسیاری از این پژوهشگران علاقه‌مندی خود را برای حضور و مشارکت فعال در همایش اعلام کردند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه، تعدادی از آنها امکان حضور نیافتند. با این حال، خوشبختانه شماری از این پژوهشگران در جمع سخنرانان کلیدی همایش حضور دارند.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت را سومین رویکرد اصلی ISPST ۲۰۲۶ عنوان کرد و گفت: در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میان این همایش و نمایشگاه ایران‌پلاست هم‌افزایی ایجاد شود تا فعالان صنعتی بتوانند در نشست‌های علمی همایش شرکت کنند و پژوهشگران نیز فرصت بازدید از نمایشگاه ایران‌پلاست را داشته باشند.

وی افزود: متأسفانه نمایشگاه ایران‌پلاست امسال به دلیل شرایط جنگی و خسارت‌های واردشده به شرکت‌های پتروشیمی برگزار نشد، اما این موضوع مانع ادامه برنامه‌های ما برای تقویت تعامل با صنعت نشد. در همین راستا، مذاکراتی با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشکل‌های صنعتی از جمله انجمن ملی صنایع بازیافت پلیمر و انجمن کامپاند و مستربچ انجام شد.

ابراهیمی ادامه داد: نتیجه این تعاملات، پیش‌بینی چهار نشست تخصصی با حضور مدیران و متخصصان صنعتی در برنامه همایش بوده است تا مباحث فنی و کاربردی صنعت نیز به‌صورت مستقیم در کنار مباحث علمی و پژوهشی مطرح شود. امیدواریم این نشست‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر و پایدار میان دانشگاه و صنعت پلیمر باشد.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری این همایش از حدود یک سال پیش خاطرنشان کرد: در فروردین سال گذشته، نشستی در انجمن پلیمر ایران برگزار شد تا امکان برگزاری همایش با توجه به شرایط کشور مورد بررسی قرار گیرد. خوشبختانه اعضا بر ادامه مسیر و انجام تمام تلاش‌ها برای برگزاری ISPST ۲۰۲۶ توافق کردند. با وجود شرایط دشوار و وضعیت خاص کشور، همکاران با انگیزه، تعهد و تلاش فراوان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد همراهی کردند.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ابراز امیدواری کرد هفدهمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر، فرصتی اثربخش برای توسعه همکاری‌های علمی، تبادل دانش و گسترش ارتباطات میان پژوهشگران و فعالان صنعت باشد.