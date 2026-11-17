به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر اتقان آرای قضایی و تعامل مستمر با دانشگاه‌ها، از تعیین هیئت‌های ارزیابی آرا در حوزه‌های حقوقی و کیفری به منظور استخراج و شناسایی آرای شاخص دیوان عالی کشور برای بهره‌برداری مراجع علمی و دانشگاهی خبر داد و تصریح کرد: این آرای برگزیده با برخورداری از استدلال‌های منطقی و مستدل، می‌توانند به عنوان منابع اصلی و معتبر در مجامع علمی، مراکز پژوهشی و دانشکده‌های حقوق کشور مورد استناد قرار گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: وقتی آرای شاخص دیوان به عنوان الگو در دانشگاه‌ها تدریس و در مقالات علمی به آن استناد شود، یک چرخه از تعالی علمی و قضایی شکل می‌گیرد: دانشگاه با تحلیل این آرا، دانش را توسعه می‌دهد و دیوان با بهره‌گیری از نتایج علمی، بر اتقان و استواری آرای خود می‌افزاید.

این مقام عالی قضایی با تصریح بر این نکته که ارجاعات زیاد به شعب از کیفیت دادرسی می‌کاهد تأکید کرد: اتقان آرا در دیوان عالی کشور به معنای رسیدن به بالاترین سطح از استدلال، دقت در تفسیر قوانین و هم‌سویی با اصول بنیادین عدالت است.

پرونده اول با موضوع گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، مربوط به رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم، به جهت اختلاف نظر با شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (۵۳ نفر از ۶۸ نفر) در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است، با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تأیید شد و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج، مربوط به رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (۵۳ نفر از ۶۲ نفر) در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تأیید شد و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع شد.