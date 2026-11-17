رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در مقابله با آلودگی هوا گفت: سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۴۶.۵ درصد است که از این میزان ، ۳۶ درصد به کامیون‌ها مربوط می‌شود، اما برای کنترل آلایندگی این وسایل نقلیه برنامه مشخصی وجود ندارد.

به گزارش به گزارش خبرنگار صدا و سیما، سید جعفر تشکری هاشمی در تذکر پیش از دستور شورای شهر تهران و با اشاره به تداوم آلودگی هوا در تهران اظهار کرد: هر سال به این ایام که می‌رسیم، آلودگی هوا را می‌بینیم و فقط ابراز نگرانی و ناراحتی می‌کنیم، اما سؤال مردم این است که در عمل چه اتفاقی افتاده و چه کسانی به وظایف خود عمل کرده‌اند.

تشکری هاشمی، گفت: «جناب آقای زاکانی در مصاحبه روز گذشته‌شان گفتند من مسئول فعل دیگران نیستم، مسئول افعال خودم هستم. این جمله بسیار خوبی بود که ایشان گفته. من هم به همین جهت می‌خواهم راجع به آنچه مربوط به شهرداری تهران و مدیریت شهری می‌شود، امروز تذکر بدهم. راجع به وظایف دیگران علی‌الحساب ما دخالتی نمی‌کنیم؛ اجازه می‌دهیم تا خود دولت در این موضوع ورود کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با استناد به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا و سایر نهاد‌های مرتبط، گفت: آلاینده غالب در شرایط فعلی، ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون است که یکی از مرگبارترین آلاینده‌های هوا محسوب می‌شود و عمدتاً منشأ انسانی دارد.

وی ادامه داد: طبق جدولی که شرکت کنترل کیفیت هوا با همکاری دانشگاه علم و صنعت تهیه کرده، سهم منابع متحرک ۴۶.۵ درصد است و خودرو‌های سواری ۲۸ درصد، تاکسی‌ها ۶.۶ درصد، موتورسیکلت‌ها ۹.۴ درصد و اتوبوس‌های درون‌شهری ۳ درصد از این منابع را به خود اختصاص داده‌اند.

تشکری هاشمی با انتقاد از وضعیت موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌های فرسوده اظهار کرد: شورای شهر در پنج سال گذشته مصوبه‌ای برای برقی‌شدن ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران داشت، اما این اتفاق محقق نشده است.

وی افزود: حدود ۵۰ هزار تاکسی تهران فرسوده شده‌اند و شهرداری به شورا قول داده بود ۳۰ هزار تاکسی برقی وارد کند، اما تاکنون تنها هزار و ۷۰۰ دستگاه وارد شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه استفاده از تاکسی‌های برقی موجود گفت: این خودرو‌ها که باید در تمام ایام و به‌خصوص در روز‌های آلودگی هوا به مردم خدمات بدهند، به ابزار نمایشی و تبلیغاتی تبدیل شده‌اند و دور میادین شهر چیده می‌شوند.

تشکری هاشمی تأکید کرد: «کار‌های نمایشی را متوقف کنید و برای نجات جان مردم کار اجرایی و عملیاتی انجام دهید.»

وی در پایان با اشاره به سهم کامیون‌ها در آلودگی هوا گفت: ۳۶ درصد مربوط به کامیون‌هاست و هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد؛ از شهرداری تهران و شورای ترافیک تهران می‌خواهیم برنامه‌های خود را برای کنترل این وضعیت به شورا ارائه کنند و بیش از این با جان مردم بازی نشود.