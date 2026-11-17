متخصص داروسازی بالینی و کارشناس اداره پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت با تشریح چند نمونه از تداخلات مهم دارویی، نسبت به عوارض مصرف هم‌زمان برخی داروها هشدار داد و بر ضرورت بررسی تداخلات دارویی با نظر پزشک یا داروساز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ندا کاظمی‌نیا، متخصص داروسازی بالینی و کارشناس اداره پایش و نظارت بر فرآورده‌های سلامت با اشاره به اهمیت بررسی تداخلات دارویی در بیماران قلبی گفت: مصرف هم‌زمان داروهای امپرازول و کلوپیدوگرل یاهمان اسوییکس ممکن است اثربخشی ضدپلاکتی کلوپیدوگرل را کاهش دهد و در نتیجه، خطر تشکیل لخته در عروق را افزایش دهد؛ ازاین‌رو مصرف هم‌زمان این داروها باید با بررسی تداخلات احتمالی و نظر پزشک انجام شود.

وی افزود: مصرف هم‌زمان مترونیدازول و فرآورده‌های الکلی نیز می‌تواند عوارضی مانند تهوع، بی‌قراری و تپش قلب ایجاد کند و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطره مواجه سازد.

کاظمی‌نیا همچنین درباره مصرف هم‌زمان وارفارین با داروهای مسکن و ضدالتهابی مانند دیکلوفناک و ایبوپروفن هشدار داد و اظهار کرد: این ترکیب می‌تواند احتمال بروز خونریزی، به‌ویژه خونریزی‌های شدید گوارشی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و عوارض جدی برای بیمار به همراه داشته باشد.

این متخصص داروسازی بالینی، تداخل سیلدنافیل با داروهای نیتراتی مانند نیتروکانتین را نیز از تداخلات پرخطر دانست و تصریح کرد: از آنجا که هر دو گروه دارویی موجب کاهش فشار خون می‌شوند، مصرف هم‌زمان آن‌ها ممکن است افت شدید فشار خون، شوک و عوارض جدی قلبی‌عروقی را در پی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه آگاهی از تداخلات دارویی بخش مهمی از مصرف ایمن داروهاست، از مردم خواست پیش از شروع مصرف هر داروی جدید، پزشک یا داروساز را از تمام داروهای مصرفی خود، از جمله داروهای بدون نسخه، مطلع کنند و از مصرف خودسرانه یا ترکیب داروها بدون دریافت راهنمایی تخصصی بپرهیزند.

توجه به تداخلات دارویی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره آن‌ها می‌تواند از بروز عوارض جدی و قابل پیشگیری جلوگیری کند و نقش مؤثری در ارتقای ایمنی بیماران داشته باشد.