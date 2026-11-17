معادن واجد شرایط واگذاری از میان ۴۳ معدن راکد و بلاتکلیف آذربایجان غربی؛ پس از بررسی کارشناسی به متقاضیان صاحب صلاحیت فنی و مالی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین جلسه سرمایه‌گذاری معادن آذربایجان غربی در چارچوب ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و با طرح ۴۳ دستور کار برگزار شد.

این جلسه با هدف تعیین تکلیف و فراهم‌سازی زمینه واگذاری معادن راکد و بلاتکلیف استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های معدنی و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی تشکیل شد.

در این نشست، مقرر شد معادن واجد شرایط واگذاری، از میان ۴۳ معدن مشمول شناسایی و احصا شده و پس از بررسی کارشناسی، در جلسه آتی مطرح و درباره واگذاری آنها به اولین متقاضی صاحب صلاحیت فنی و مالی تصمیم‌گیری شود.