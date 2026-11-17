ارتش روسیه از حملات گسترده به صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین خبر داد، همچنین نیرو‌های اوکراینی بار دیگر پل کریمه را هدف قرار دادند.

حملات گسترده روسیه و اوکراین به صنایع نظامی و زیرساخت‌های یکدیگر

حملات گسترده روسیه و اوکراین به صنایع نظامی و زیرساخت‌های یکدیگر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی، ارتش روسیه از حمله گسترده به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های بندری در اوکراین و کشتی‌های مورد استفاده نیرو‌های اوکراینی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: مؤسسه‌های فعال در مجموعه صنایع نظامی اوکراین و تأسیسات زیرساخت حمل‌ونقل در کی‌یف، زاپوریژیا و استان‌های چرکاسی و دنیپروپتروفسک هدف قرار گرفتند.

در مقابل، استاندار بلگورود روسیه گفت: در پی حملات نیرو‌های مسلح اوکراین به استان بلگورود، دو نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.

مقامات روسی اعلام کردند: نیرو‌های اوکراینی بار دیگر پل کریمه را هدف قرار دادند که در پی آن، تردد در این پل متوقف شد. از ساکنان و بازدیدکنندگان شبه جزیره کریمه می‌خواهیم در حال حاضر از رفتن به سمت پل خودداری کنند.