با آغاز سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان، روند برگزاری جشنواره‌های تئاتر استانی در کشور کلید می‌خورد. هرمزگان نخستین میزبان این رویدادهاست و از ۲۸ آبان تا ۳ آذرماه ۱۴۰۵، هنرمندان تئاتر استان در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای، آثار خود را در شهرهای میناب و بندرعباس به صحنه می‌برند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان با رونمایی از پوستر این رویداد رسماً در آستانه آغاز قرار گرفت؛ رویدادی که با حضور هنرمندان، پیشکسوتان و گروه‌های نمایشی، از ۲۸ آبان‌ماه در دو شهر میناب و بندرعباس برگزار خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان از ۲۸ آبان‌ماه تا ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در دو شهر میناب و بندرعباس برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش تئاتر خیابانی جشنواره در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان میناب برگزار خواهد شد و بخش تئاتر صحنه‌ای نیز از ۳۰ آبان‌ماه تا ۳ آذرماه در شهر بندرعباس میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.