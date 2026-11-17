به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: طرح دستگیری سارقان و مجرمان تحت تعقیب و متواری با بسیج امکانات و نیرو‌های انتظامی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح به مدت سه روز اجرا شد و مأموران انتظامی موفق شدند ۱۱ متهم و محکوم متواری را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه افراد دستگیرشده پس از معرفی به مرجع قضایی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان منتقل شدند، تصریح کرد: پلیس با پیگیری‌های مستمر و اقدامات اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد افراد هنجارشکن امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.