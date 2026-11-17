دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نوسازی ماشین‌آلات در بخش تولید پارچه، بافندگی و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت پوشاک را از نیاز‌های اصلی این صنعت دانست.

سیدشجاع‌الدین امامی رئوف، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به وضعیت ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد استفاده در زنجیره نساجی گفت: وضعیت نوسازی در بخش‌های مختلف این صنعت یکسان نیست و در برخی حلقه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های به‌روزی انجام شده، اما در بخش‌هایی همچنان نیاز جدی به بازسازی و نوسازی وجود دارد.

امامی‌رئوف با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش تولید فرش ماشینی افزود: در سال‌های اخیر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و به‌روزی در این حوزه انجام داده است، به‌طوری‌که حدود نیمی از درآمد صادراتی صنعت نساجی کشور از محل صادرات فرش ماشینی و موکت تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش تولید الیاف و نخ نیز سرمایه‌گذاری‌ها نسبتاً جدید است، اما در حلقه تولید پارچه و بافندگی، نیاز بیشتری به حمایت برای نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای فناوری واحد‌های تولیدی وجود دارد.

امامی‌رئوف با اشاره به کاهش روند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات در سال‌های گذشته گفت: با توجه به شرایط بازار و مشکلات موجود، باید توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی واحد‌های تولیدی در این بخش داشته باشیم.

وی همچنین درباره بخش پوشاک گفت: در این حوزه علاوه بر نوسازی، به سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و راه‌اندازی واحد‌های صنعتی جدید نیاز داریم و ضروری است دولت مشوق‌هایی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا ظرفیت تولید صنعتی پوشاک در کشور توسعه پیدا کند.