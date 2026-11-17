دبیر علمی دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور با تأکید بر ضرورت همگرایی توانایی‌های انسانی و ظرفیت‌های فناوری‌های هوشمند، گفت: آینده هوش مصنوعی نه در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در هم‌افزایی هوشمندانه میان توانایی‌های انسان و قابلیت‌های سیستم‌های هوشمند شکل خواهد گرفت.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، راضیه فرازکیش در آیین افتتاحیه دومین همایش ملی «هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور؛ همگرایی انسان و سیستم‌های هوشمند» اظهار کرد: هوش مصنوعی امروز صرفاً یکی از شاخه‌های علوم رایانه نیست، بلکه به یکی از پیشران‌های اصلی تحول در حوزه‌های علم، صنعت، اقتصاد، سلامت، آموزش و حکمرانی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که آینده بسیاری از رشته‌های علمی و حرفه‌ای به میزان آمادگی ما برای شناخت، توسعه و به‌کارگیری هوشمندانه این فناوری وابسته است.

وی با اشاره به انتخاب شعار «همگرایی انسان و سیستم‌های هوشمند» برای این رویداد افزود: آینده هوش مصنوعی صرفاً در ساخت سیستم‌های هوشمندتر خلاصه نمی‌شود، بلکه در توانایی ایجاد تعامل و همگرایی اثربخش میان هوش انسانی و ظرفیت‌های فناوری رقم می‌خورد. این همگرایی زمانی ارزشمند است که فناوری در خدمت ارتقای توانمندی‌های انسان، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، حل مسائل واقعی و خلق ارزش برای جامعه قرار گیرد.

پنج محور تخصصی برای بررسی تحولات هوش مصنوعی

دبیر علمی همایش با تشریح محور‌های علمی این رویداد گفت: در طراحی محور‌های همایش تلاش شد تحولات هوش مصنوعی با رویکردی علمی و بین‌رشته‌ای مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، پنج محور اصلی شامل مبانی و الگوریتم‌های نوین هوش مصنوعی، تعامل انسان و سیستم‌های هوشمند، کاربرد‌های بین‌رشته‌ای و صنعتی، چالش‌ها، اخلاق و آینده‌پژوهی هوش مصنوعی و همچنین هوش مصنوعی در انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفت.

فرازکیش ادامه داد: موضوعاتی همچون مدل‌های مولد، یادگیری ماشین قابل اعتماد و توضیح‌پذیر، رابط‌های مغز و رایانه، ربات‌های اجتماعی، پزشکی و سلامت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، حکمرانی داده، امنیت سایبری، آینده مشاغل و کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه انرژی و محیط زیست از جمله مباحث مورد توجه در این همایش بود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص محور ویژه «زنان در زیست‌بوم هوش مصنوعی» تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و زمینه‌های نقش‌آفرینی مؤثر زنان ایرانی در توسعه فناوری‌های نوین، از دیگر رویکرد‌های مورد تأکید این دوره از همایش بود.

ارسال ۲۶۶ مقاله به دبیرخانه همایش

دبیر علمی دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور، استقبال جامعه علمی از این رویداد را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: در مجموع ۲۶۶ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی علمی، ۱۶۱ مقاله برای ارائه و انتشار در مجموعه آثار همایش پذیرفته شد.

وی افزود: از میان مقالات پذیرفته‌شده، ۱۰ مقاله برای ارائه شفاهی و ۱۵۱ مقاله برای ارائه به‌صورت پوستر انتخاب شدند. این میزان مشارکت علمی، بیانگر ظرفیت ارزشمند پژوهشگران کشور و علاقه‌مندی جامعه دانشگاهی به فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی است.

توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرازکیش با تأکید بر اینکه این همایش فراتر از یک رویداد علمی و ملی است، اظهار کرد: از نگاه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری این همایش بخشی از یک برنامه راهبردی گسترده‌تر برای توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در دانشگاه به شمار می‌رود.

وی افزود: رویکرد ما بر این اساس است که ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، فناورانه و تحقیقاتی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زمینه تبدیل ایده‌های علمی و پژوهش‌های مسئله‌محور به فناوری‌های کاربردی و محصولات ارزش‌آفرین فراهم شود.

دبیر علمی همایش در تشریح اقدامات انجام‌شده در این مسیر گفت: راه‌اندازی سرای نوآوری هوش مصنوعی و رباتیک، توسعه دانشکده تخصصی هوش مصنوعی و فناوری‌های اجتماعی و پیشرفته، راه‌اندازی مدرسه عالی مهارتی هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، شکل‌گیری انجمن علمی هوش مصنوعی و انتشار نشریه علمی «کامبوج» با تمرکز بر هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و نظام‌های انسانی، از جمله اقدامات این معاونت در سال گذشته بوده است.

وی همچنین از پیگیری توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه خبر داد و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرکز تحقیقاتی هوش مصنوعی و علم داده از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال آتی است. علاوه بر این، تأمین اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی دیتاسنتر هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار دارد؛ زیرساختی که می‌تواند ظرفیت محاسباتی و پژوهشی لازم را برای اجرای پروژه‌های پیشرفته و توسعه راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم کند.

فرازکیش با بیان اینکه دانشگاه باید از مرحله آموزش و تولید دانش فراتر برود، تأکید کرد: دانشگاه باید به یکی از بازیگران مؤثر در توسعه فناوری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جامعه و صنعت تبدیل شود. تحقق این هدف نیز مستلزم همکاری مستمر و هدفمند میان دانشگاه‌ها، صنایع، نهاد‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و جامعه پژوهشی است.

ضرورت تبدیل دستاورد‌های علمی به راهکار‌های عملی برای کشور

دبیر علمی دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور در پایان ضمن قدردانی از اعضای کمیته علمی، داوران، کمیته اجرایی، همکاران دبیرخانه، پژوهشگران و نویسندگان مقالات، از حامیان علمی و اجرایی و به‌ویژه حامیان مالی همایش به دلیل حمایت و همراهی در برگزاری این رویداد ملی تشکر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این همایش فراتر از ارائه و تبادل دستاورد‌های علمی، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید، ایده‌های نوآورانه و اجرای پروژه‌هایی برای حل مسائل واقعی کشور باشد و افزود: ضروری است از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، با رویکردی بومی و متناسب با نیاز‌های ایران استفاده کنیم.

فرازکیش در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: آینده هوش مصنوعی نه در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در هم‌افزایی هوشمندانه توانایی‌های انسان و ظرفیت‌های فناوری رقم خواهد خورد؛ هم‌افزایی‌ای که می‌تواند مرز‌های دانش را گسترش دهد، افق‌های تازه‌ای پیش روی بشریت بگشاید و مسیر ساختن آینده‌ای بهتر را هموار کند.