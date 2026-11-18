به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه گفت : آئین‌های سنتی «دسته عزاداری عرب» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۳ ، آئین «دسته عزاداری حسن چو» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۲ ، «آئین سنتی خیمه‌سوزان» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۶ و «آئین سنتی نخل‌گردانی روز عاشورا» با شماره ۱۰۵۱۴۱۰۰۵۵ ، در سطح محلی در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیدند.

حسن عربی افزود : این آیین ها از ابزار‌های مهم حفظ هویت فرهنگی و جذب گردشگران مذهبی و فرهنگی در منطقه محسوب می‌شوند.