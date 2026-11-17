خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش در همایش تجلیل و تکریم از خادمان و فعالان عرصه نشر کتاب و کتابخوانی

۱۰۰ نفر از فعالان و تلاشگران در حوزه های مختلف از جمله کتابداران، کتابخوانان، نویسندگان، ناشران، شهرداران و فرمانداران معرفی و تجلیل شد.

استاندار گلستان گفت:

فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی میراثی است که از گذشتگان به دست ما رسیده

فرهنگ کتاب کالا نیست و این فرهنگ را ناشران وکتاب داران در جامعه جاری و ساری می کنند.