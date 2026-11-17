تجلیل و تکریم از خادمان و فعالان عرصه نشر کتاب و کتابخوانی در گرگان
همایش تجلیل و تکریم ۱۰۰ تن از خادمان و فعالان عرصه نشر کتاب و کتابخوانی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در همایش تجلیل و تکریم از خادمان و فعالان عرصه نشر کتاب و کتابخوانی ۱۰۰ نفر از فعالان و تلاشگران در حوزه های مختلف از جمله کتابداران، کتابخوانان، نویسندگان، ناشران، شهرداران و فرمانداران معرفی و تجلیل شد. استاندار گلستان گفت: فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی میراثی است که از گذشتگان به دست ما رسیده فرهنگ کتاب کالا نیست و این فرهنگ را ناشران وکتاب داران در جامعه جاری و ساری می کنند.
علی اصغر طهماسبی افزود : هر چند متاسفانه قدر ناشرین دانسته نمی شود و فقط، به هفته کتاب بسنده می شود نویسندگان و ناشران در همه حوزه ها می توانند اثر گذار باشند، مخصوصا در شرایطی که فرهنگ صرفه جویی نیاز کشور است.
وی گفت: ناشران باید مطالبه گر نیز باشند تا در حوزه های مختلف فرهنگی تحول آفرین باشند چون می توان از طریق کتاب هم فرهنگ تمدنی و هم فرهنگ دینی خود را احیا کنیم و آنرا غنی کنیم .