به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اسدی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری دیابت گفت: دیابت نوعی اختلال در تولید یا عملکرد انسولین در بدن است که در دو نوع اصلی یک و ۲ بروز می‌کند.

وی افزود: اضافه‌وزن و چاقی، تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی، سابقه خانوادگی و برخی بیماری‌های زمینه‌ای از عوامل مؤثر در ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند.

اسدی با بیان اینکه دیابت در بسیاری از موارد بدون علامت است، از شهروندان خواست برای اطلاع از وضعیت سلامت خود و انجام غربالگری به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دراین مراکز، وضعیت قند خون افراد با انجام آزمایش‌های لازم از جمله قند خون ناشتا و آزمایش قند سه‌ماهه بررسی و در صورت نیاز برای پیگیری و درمان ارجاع می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد در ادامه با تأکید بر نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از دیابت گفت: رعایت رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته، کنترل وزن و مدیریت بیماری‌هایی مانند فشار خون از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از این بیماری است.

اسدی همچنین درباره خودمراقبتی بیماران دیابتی اظهار کرد: افراد مبتلا باید رژیم غذایی مناسب را رعایت کنند، قند خون خود را به‌طور منظم پایش کنند، فعالیت بدنی داشته باشند و آزمایش‌های دوره‌ای خود را طبق نظر پزشک انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف مواد غذایی حاوی قند و کربوهیدرات افزود: مصرف نوشابه‌ها، نوشیدنی‌های شیرین و مواد غذایی حاوی قند زیاد باید محدود شود و مواد غذایی مانند نان، برنج و ماکارونی نیز متناسب با نیاز بدن و برنامه غذایی مصرف شوند.