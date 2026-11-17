شاخص کل هم وزن بورس تهران در معاملات امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۰.۵۴ درصدی و افزایش ۱۳ هزارو ۳۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس نیز با کاهش ۰.۱۹ درصدی و ۱۶ هزار و ۱۶۷ واحدی به ۸ میلیون و ۴۹۸ هزار واحد رسید.

بر اساس آمار معاملات، امروز هزارو ۶۶۳ میلیارد تومان پول ازسهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صنایع دارویی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۵ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در ابتدای بازار تقاضا در همه گروه‌ها افزایش یافت با این حال به تدریج عرضه‌ها به ویژه در نماد‌های بزرگ و شاخص ساز بیشتر شد و شاخص کل با توجه به رسیدن به سقف قبلی عقب نشینی کرد.

در پایان معاملات در مجموع ۶۱ درصد بازار معادل حدود ۵۰۸ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.