آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در پیام تسلیت خود در پی ارتحال حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسین وحیدخراسانی (طاب ثراه)، از ایشان به عنوان فقیهی فرزانه و عالمی ربانی که عمر پربرکت خویش را در راه دفاع از طریق ولایت و مکتب اهل بیت علیهم السلام سپری نمود، یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با ابراز تأسف از ارتحال آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی، بر آثار ماندگار علمی ایشان در حوزه‌های علمیه قم، نجف و خراسان تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

▪️ خبر ارتحال فقیه فرزانه حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی طاب ثراه موجب تأسف و تأثر گردید.

▪️ این عالم ربانی عمر پربرکت خویش را در راه دفاع از طریق ولایت و مکتب اهل بیت علیهم السلام و هدایت مؤمنان سپری نمود و در احیای امر آن ذوات مقدّسه به ویژه دفاع از معارف فاطمی و علوی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

▪️ کرسی پربار درس ایشان و جمع کثیر شاگردانی که در محضر آن فقیه وارسته تربیت یافتند و همچنین تألیفات مختلف از برکات ماندگار حیات علمی ایشان است که حوزه‌های علمیه قم، نجف و خراسان از ثمرات آن بهره خواهند برد.

▪️ اینجانب رحلت این فقیه پارسا و دلسوخته خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را به محضر حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، بیت شریف و فرزندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

قم ــ ناصر مکارم شیرازی

۲۶ آبان ۱۴۰۵