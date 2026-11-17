به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وبگاه تلویزیون سازمان ملل، نماینده چین در نشست کنفرانس ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه خواستار کاهش مداخلات خارجی و ایجاد ساختار‌های امنیتی جدید در خاورمیانه شد.

لی سان نماینده مجلس چین در هفتمین نشست ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه گفت: چین طرح چهار ماده‌ای را برای ایجاد ساختار‌های امنیتی جدید در خاورمیانه پیشنهاد کرده است که می‌تواند از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند.

نماینده چین در سازمان ملل گفت: چین برگزاری هفتمین نشست کنفرانس ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه را به شما تبریک می‌گوید.

ما اطمینان داریم که تحت رهبری شما، این کنفرانس به نتایج موفقی دست خواهد یافت. در حال حاضر، خاورمیانه با بحران امنیتی بی‌سابقه رو‌به‌رو است که مشخصه‌های آن عبارتند از: درگیری‌های مسلحانه درهم‌تنیده، تشدید رقابت تسلیحاتی، افزایش مداخلات خارجی، و شدت گرفتن گفتمان پیرامون بازدارندگی هسته‌ای؛ این در حالی است که یک‌جانبه‌گرایی و معیار‌های دوگانه، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را در معرض فروپاشی قرار داده‌اند.

کشور‌های منطقه در حال بررسی ساختار‌های امنیتی جدید هستند. ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، با نیاز‌های عملی و منافع حیاتی این منطقه همسو است و می‌تواند به عنوان یک سازوکار حفاظتی مهم در برابر سقوط منطقه به بحرانی عمیق‌تر عمل کند.

در سپتامبر سال جاری، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پیشنهاد چهارماده‌ای برای ارتقای امنیت مشترک در خاورمیانه مطرح کرد که بر چهار محور تمرکز دارد: فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، پیشبرد رویکردی یکپارچه، تحکیم پایه‌های توسعه، و تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی برای حمایت از کشور‌های منطقه در مسیر دستیابی به یک ساختار امنیتی جدید.

تاریخ بار‌ها نشان داده است که مسیر تحریم‌های یک‌جانبه و زورگویی‌های هژمونیک، بن‌بستی بیش نیست. آینده خاورمیانه باید از سوی خودِ کشور‌های منطقه تعیین شود. جنگ و تحریم، راه‌حل بنیادین برای حل‌وفصل مناقشات نیستند. جامعه بین‌المللی باید تمامی طرف‌های ذی‌نفع را به اعتمادسازی، حل‌وفصل اختلافات و ارتقای امنیت از مسیر گفت‌و‌گو تشویق کند؛ منافع بنیادین مردمان منطقه را در اولویت قرار دهد؛ میان امنیت و توسعه توازن ایجاد نماید؛ و نگرانی‌های امنیتی مشروعِ همه کشور‌ها را مد نظر قرار دهد؛ و ایجاد یک معماری امنیتی جدید و پایدار برای خاورمیانه.

نخست، تحولات کنونی در خاورمیانه تأثیر منفی جدی بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای NWFZ دارد. تمامی کشور‌ها باید قاطعانه از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پاسداری کنند و از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک، گفت‌و‌گو را آغاز کرده، اختلافات را به شیوه‌ای مناسب حل‌وفصل نمایند، تنش‌ها را کاهش دهند و مناقشات را از میان بردارند؛ بدین‌سان، شرایط سیاسی مساعدی را برای ایجاد چنین منطقه‌ای فراهم آورند. برخی کشور‌های خارج از منطقه باید منافع ژئوپلیتیک تنگ‌نظرانه و دستکاری‌های سیاسی را کنار بگذارند، از ایجاد عمدی تفرقه و دامن زدن به رویارویی دست بردارند و نقشی سازنده در حفظ امنیت منطقه ایفا کنند.

دوم، پایبندی به چندجانبه‌گرایی و پیشبرد حل‌وفصل سیاسی مسائل. تهدید به استفاده از زور، یا حتی تحمیل جنگ، فقط مسئله هسته‌ای جاری و وضعیت خاورمیانه را به سوی ورطه‌ای خطرناک سوق خواهد داد. حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای که تحت نظارت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA قرار دارند، نقض اهداف و اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس به شمار می‌آید و اعتبار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را تضعیف می‌کنند.

این اقدامات تلاش‌ها برای حفظ رژیم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای را تضعیف کرده است و کل منطقه را در آستانه نشت مواد هسته‌ای و درگیری‌های مهارناپذیر قرار می‌دهند، که این امر به شدت مانع از ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شده و آن را به تعویق می‌اندازد. جامعه بین‌المللی باید برای برقراری آتش‌بس و پایان دادن به خصومت‌ها و تسهیل گفت‌و‌گو و مذاکرات تلاش کند. ایران باید به تعهد خود مبنی بر عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و تمامی طرف‌ها یا کشور‌ها باید به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، به عنوان کشوری غیرهسته‌ای و عضو پیمان NPT، احترام بگذارند. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باید از مسیر نظام دقیق پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تضمین شود.

سوم، کنار گذاشتن استاندارد‌های دوگانه و ارائه رهنمود‌های صحیح برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه. همه کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای باید بدون هیچ قید و شرطی متعهد شوند که هرگز و تحت هیچ شرایطی از سلاح هسته‌ای علیه کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای یا مناطق عاری از سلاح هسته‌ای استفاده یا تهدید به استفاده نکنند و باید در اسرع وقت یک سند الزام‌آور قانونی برای این منظور منعقد کنند.

کشور‌های مربوطه باید صادقانه به حق کشور‌های منطقه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای احترام بگذارند، از اعمال محدودیت‌های بی‌مورد تحت پوشش عدم اشاعه خودداری کنند، از ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه جلوگیری و در برابر آن مقاومت نکنند و از چشم‌پوشی از متحد خود که مدت‌هاست خارج از رژیم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای بوده است، دست بردارند.

اسرائیل باید در اسرع وقت به عنوان یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای به NPT بپیوندد و تمام تأسیسات هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی قرار دهد.

چهارم، اثربخشی رژیم بین‌المللی عدم اشاعه را حفظ کرده و پایه و اساس توسعه مناطق عاری از سلاح هسته‌ای را تحکیم بخشد. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT، پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای BWC و پیمان منع سلاح‌های شیمیایی CWC و سایر ابزار‌های حقوقی بین‌المللی کنترل تسلیحات، پایه و اساس محکمی برای ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای NWFZ فراهم می‌کنند.

این پایه باید تقویت شود، نه تضعیف. کشور‌هایی که هنوز به این معاهدات نپیوسته‌اند باید در اسرع وقت به این کار اقدام کنند و تعهدات معاهده‌ای خود را به طور دقیق انجام دهند. جامعه بین‌المللی باید از کشور‌های منطقه در تقویت ظرفیت‌سازی اجرایی آنها حمایت کند، مطابق با شرایط و خواسته‌های واقعی آنها کمک ارائه دهد و ضمن ایجاد تعادل در تعهدات عدم اشاعه، به طور فعال در همکاری‌های بین‌المللی مشارکت کند. امسال، اولین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با اکثریت قاطع قطعنامه ارائه شده توسط چین با عنوان ترویج همکاری بین‌المللی در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز در چارچوب امنیت بین‌المللی را تصویب کرد.

ما امیدواریم که همه طرف‌ها به حمایت از این ابتکار عمل ادامه دهند. ریاست محترم، چین همواره به‌طور تزلزل‌ناپذیری به سیاست عدم استفاده نخست از سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و بی‌قید و شرط متعهد شده است که علیه کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای یا مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای، از این سلاح‌ها استفاده نکند و یا تهدید به استفاده از آنها ننماید. چین تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای است که چنین تعهدی را پذیرفته است.

چین همواره از ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای Free zone در خاورمیانه حمایت کرده و به‌عنوان ناظر، مشارکتی سازنده در کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد داشته است؛ همچنین از طریق صندوق امانی صلح و توسعه چین-سازمان ملل، حمایت مالی لازم را برای این روند فراهم آورده است.

در ماه اوت سال جاری، چین سند مواضع خود را به این نشست ارائه کرد که در آن به‌طور جامع دیدگاه‌هایش درباره ایجاد منطقه‌ای در خاورمیانه، عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی، تشریح شده است. ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای، همسو با آرمان مشترک مردمان این منطقه برای رهایی از تهدید سلاح‌های هسته‌ای است.

چین آمادگی دارد تا با تمامی طرف‌ها، از جمله کشور‌های منطقه، همکاری کند تا همچنان به‌عنوان عاملی برای صلح‌سازی، تقویت ثبات و پشتیبانی از توسعه در خاورمیانه باقی بماند؛ همچنین به تلاش‌های خود برای تحقق هرچه سریع‌تر چنین منطقه‌ای ادامه دهد و سهم بیشتری در روند صلح خاورمیانه ایفا نماید.