مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با هشدار درباره خطر مسمومیت کودکان با داروهای رایج، بر نگهداری ایمن داروها، پرهیز از مصرف خودسرانه و مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت مصرف اتفاقی دارو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه ثقفی مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: داروهایی مانند استامینوفن، ایبوپروفن، قرص آهن، داروهای قلبی و دیابت و به‌ویژه داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش، در صورت مصرف اتفاقی توسط کودکان می‌توانند مسمومیت‌های شدید و حتی مرگ‌آور ایجاد کنند.

او با تأکید بر ضرورت نگهداری داروها در کابینت قفل‌دار و دور از دسترس کودکان افزود: گذاشتن دارو در کیف دستی، روی میز یا کنار تخت نیز می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد درباره مصرف خودسرانه داروهای آرام‌بخش، از جمله آلپرازولام، کلونازپام و دیازپام، هشدار داد و گفت: مصرف طولانی‌مدت این داروها بدون نظارت پزشک ممکن است به وابستگی، اختلال حافظه و خواب‌آلودگی منجر شود. مصرف هم‌زمان آن‌ها با الکل، مواد مخدر یا برخی مسکن‌های قوی نیز خطر اختلال تنفس را افزایش می‌دهد.

ثقفی همچنین درباره مصرف هم‌زمان مسکن‌ها هشدار داد و افزود: استفاده از چند فرآورده حاوی استامینوفن ممکن است به کبد آسیب برساند. مصرف طولانی‌مدت داروهایی مانند ایبوپروفن و دیکلوفناک نیز خطر آسیب کلیوی و خونریزی گوارشی را افزایش می‌دهد.

او داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش را از گروه‌های مهم در بروز مسمومیت‌های دارویی دانست و گفت: تعیین دقیق بیشترین گروه دارویی عامل مسمومیت در استان یزد، به بررسی آمار به‌روز مراکز درمانی و مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم نیاز دارد.

ثقفی با اشاره به اینکه نگهداری همه داروها در یخچال درست نیست، خاطرنشان کرد: شرایط نگهداری هر دارو باید مطابق دستور درج‌شده روی بسته‌بندی یا بروشور آن باشد؛ زیرا سرمای نامناسب، یخ‌زدگی و رطوبت می‌تواند کیفیت و اثربخشی دارو را کاهش دهد.

او مصرف داروهای باقی‌مانده از نسخه‌های قبلی و آنتی‌بیوتیک‌ها بدون تجویز پزشک را نادرست دانست و درباره مصرف قرص‌های لاغری و مکمل‌های فاقد مجوز هشدار داد. به گفته او، برخی از این فرآورده‌ها ممکن است ترکیبات دارویی اعلام‌نشده داشته باشند و عوارض جدی قلبی، کبدی و کلیوی ایجاد کنند. شهروندان می‌توانند اصالت محصولات را از طریق سامانه تیتک بررسی کنند.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر اینکه بسیاری از مسمومیت‌های دارویی قابل پیشگیری است، از خانواده‌ها خواست داروها را در بسته‌بندی اصلی و دور از دسترس کودکان نگهداری کنند.

او افزود: اگر احتمال می‌رود کودکی به‌طور اتفاقی دارو مصرف کرده باشد، نباید منتظر بروز علائم ماند و باید فوراً به مرکز درمانی مراجعه کرد. همچنین نباید کودک را وادار به استفراغ کرد یا بدون توصیه متخصص به درمان‌های خانگی متوسل شد.