به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان قائم‌مقام بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا در حاشیه هشتمین نشست حکمتانه که همزمان با هفته کتاب و روز ابن سینا و با محوریت معرفی کتاب سینوی برگزار شد، گفت: بنیاد بوعلی سینا در راستای وظایف خود، برنامه‌های ماهانه‌ای با عنوان حکمتانه برگزار می‌کند و این دوره از نشست‌ها به دلیل همزمانی با هفته کتاب، به معرفی کتاب سینوی اختصاص یافت.

توکل دارایی، با اشاره به دعوت از یکی از استادان صاحب‌نام و نویسندگان فعال در حوزه کتاب کودک که حدود سی کتاب در حوزه طنز و عمومی تألیف کرده است، گفت: جامعه هدف این برنامه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم هستند که با همت و هماهنگی آموزش و پرورش در این نشست شرکت کردند

وی با تأکید بر اینکه روز چهارم هفته کتاب به روز ابن سینا اختصاص دارد و امسال افتخار شیخ‌الرئیس از برنامه‌های ملی هفته کتاب است، تصریح کرد: تلاش کردیم برای معرفی شخصیت ابن سینا، جامعه هدف را نوجوانان و جوانان در نظر بگیریم تا آنها را با این دانشمند بزرگ ایرانی آشنا کنیم و این فعالیت علمی در شهری که آرامگاه شیخ‌الرئیس در آن قرار دارد، با همکاری اداره کل و سایر دستگاه‌های همکار برگزار می‌شود.