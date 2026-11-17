پیامهای تسلیت در پی ارتحال حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
رؤسای قوا، مراجع عظام، علما و مقامات ارشد کشوری و لشگری با صدور پیامهایی جداگانه رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حضرت آیت الله سیستانی، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فرمانده کل انتظامی کشور، وزیر امور خارجه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تولیت حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و رئیس فرهنگستان علوم نیز در پیامهایی این ضایعه بزرگ را تسلیت گفتند.