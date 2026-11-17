پیام‌های تسلیت در پی ارتحال حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

رؤسای قوا، مراجع عظام، علما و مقامات ارشد کشوری و لشگری با صدور پیام‌هایی جداگانه رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفتند.