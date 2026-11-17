دومین همایش دبیران ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر استان‌های سراسر کشور در سال ۱۴۰۵، به میزبانی استان مازندران در بابلسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در این همایش ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در استان‌ها را یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای گسترش فرهنگ امر به معروف دانست و گفت: ستاد‌های استانی باید ارتباطات خود با دستگاه‌ها را تقویت کرده و انجام فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با فریضتین را، به‌مثابه یک مسئولیت اجتماعی مهم، از این نهاد‌ها مطالبه کنند.

ارتقای اثربخشی فعالیت‌های ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر با توسعه بستر پیگیری مطالبات مردمی

مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز با تشریح اهداف برگزاری این همایش، ارتقای اثربخشی فعالیت ستاد‌های استانی، تقویت هم‌افزایی و انسجام سازمانی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد، یکپارچه‌سازی سازوکارها، افزایش شفافیت و نظم اداری و تحکیم رویکرد تحولی ستاد در حوزه‌های آموزشی و پیگیری مطالبات مردمی را از مهم‌ترین محور‌های این نشست برشمرد.

وی همچنین در جریان نشست‌های تخصصی و پرسش و پاسخ با دبیران استان‌ها، به بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و اقتضائات بومی مناطق مختلف کشور در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین سامانه داشبورد مدیریتی را یکی از ابزار‌های محوری برای ارزیابی یکپارچه عملکرد بخش‌های مختلف در برنامه‌های اجرایی ستاد معرفی کرد و گفت: این سامانه با قابلیت‌های ویژه برای ارزیابی عملکرد تمامی بخش‌ها طراحی شده و به‌عنوان ملاک ارزیابی، زمینه‌ساز وحدت رویه و تقویت نظم اداری در مجموعه‌ای با گستره مأموریتی و جغرافیایی وسیع است.

نرم‌افزار مطالبه‌گری «سو»؛ گامی در مسیر توسعه مشارکت و مطالبه‌گری مردمی

رضایی در ادامه، نرم‌افزار مطالبه‌گری «سو» را یکی از گام‌های مهم ستاد امر به معروف و نهی از منکر در عرصه ترویج فرهنگ فریضتین و پیگیری مطالبات مردمی دانست و ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه این سامانه، از برنامه‌ریزی برای رونمایی کشوری آن در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پایان اظهار داشت: برگزاری این همایش، فرصتی برای ارزیابی عملکرد ستاد‌های استانی، تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های اجرایی و ترسیم مسیر آینده فعالیت‌ها فراهم کرد؛ مسیری که بر تحول مدیریتی، ارتقای اثربخشی، انسجام سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مردمی در پیشبرد مأموریت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد.