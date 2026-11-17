به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی با عناوین «اطلاعیه ترحیم»، «جزئیات مراسم» و «آدرس تشییع» و همچنین سوءاستفاده از احساسات و کنجکاوی شهروندان، آن‌ها را برای ورود به لینک‌های آلوده تشویق می‌کنند.

وی افزود: مجرمان اینترنتی با هدایت کاربران به صفحات جعلی، اطلاعات شخصی و بانکی آن‌ها را دریافت کرده و در برخی موارد با تشویق افراد به دانلود و نصب فایل‌های آلوده، به اطلاعات شخصی و تلفن همراه آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست پیش از باز کردن لینک‌های ارسالی، از صحت پیام اطمینان حاصل کنند و از ورود به لینک‌های ناشناس و نصب فایل‌های دریافتی از منابع نامعتبر خودداری کنند.