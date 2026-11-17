رئیس انجمن پلیمر ایران با اشاره به ارتقای جایگاه علمی کشور در عرصه بین‌المللی اعلام کرد: بر اساس داده‌های پایگاه Web of Science، ایران در سال ۲۰۲۵ رتبه هفتم جهان را در حوزه علوم پلیمر کسب کرده است. همچنین بر اساس داده‌های پایگاه SCImago، کشورمان در حوزه پلیمر‌ها و پلاستیک‌ها در جایگاه دهم جهانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، نکومنش، رئیس انجمن پلیمر ایران، در آیین افتتاحیه هفدهمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر (ISPST ۲۰۲۶)، با اشاره به دستاورد‌های علمی کشور در حوزه پلیمر اظهار داشت: دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دانشمندان ایرانی طی دهه‌های اخیر سهم قابل‌توجهی در زمینه‌هایی همچون سنتز پلیمر، شناسایی و مشخصه‌یابی، فرآورش و توسعه مواد پیشرفته داشته‌اند.

وی با استناد به تحلیل‌های علم‌سنجی مبتنی بر پایگاه Web of Science افزود: ایران با احتساب تولیدات علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و سایر مراکز تولیدکننده علم کشور در مجموع سال‌ها، رتبه دوازدهم جهان را در حوزه موضوعی علوم پلیمر در اختیار دارد که این جایگاه در سال ۲۰۲۵ با ارتقایی چشمگیر به رتبه هفتم جهان رسیده است.

رئیس انجمن پلیمر ایران همچنین با اشاره به آمار پایگاه SCImago گفت: ایران در حوزه موضوعی پلیمر‌ها و پلاستیک‌ها نیز رتبه دهم جهان را کسب کرده است. این دستاورد‌ها نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور و تلاش مستمر پژوهشگران و مؤسسات دانشگاهی در توسعه این حوزه است.

نکومنش با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی را نمی‌توان صرفاً با تعداد مقالات و انتشارات علمی ارزیابی کرد، تصریح کرد: کیفیت پژوهش، نوآوری، توسعه فناوری، تأثیرگذاری صنعتی و همکاری‌های بین‌المللی نیز از شاخص‌های مهم توسعه علمی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ایران صرفاً یکی از مشارکت‌کنندگان در جامعه جهانی علوم پلیمر نیست، بلکه به‌تدریج به یکی از بازیگران فعال در پیشرفت‌های علمی و فناورانه این حوزه تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تقویت این جایگاه مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در پژوهش و توسعه، گسترش تعاملات بین‌المللی و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنعت است.

رئیس انجمن پلیمر ایران همچنین با اشاره به نقش راهبردی علوم و فناوری پلیمر در مواجهه با چالش‌های جهانی اظهار داشت: این حوزه در زمینه‌های مختلفی از جمله توسعه مواد پیشرفته، سلامت و بهداشت، انرژی، حفاظت از محیط زیست و تولید پایدار نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌ویژه حرکت به سمت اقتصاد چرخشی و توسعه پلیمر‌های پایدار، بازیافت‌پذیر و سازگار با محیط زیست، نیازمند پژوهش‌های نوآورانه و همکاری نزدیک‌تر میان دانشگاه و صنعت است.

وی یکی از مأموریت‌های اصلی انجمن پلیمر ایران را ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان پژوهش‌های دانشگاهی و صنعت پلیمر کشور و حمایت از دانشمندان و مهندسان جوان دانست و افزود: تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای توان فناورانه کشور و افزایش تأثیرگذاری دستاورد‌های علمی در صنعت باشد.

نکومنش همچنین ابراز امیدواری کرد هفدهمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر فرصتی برای تبادل ایده‌ها، شکل‌گیری مشارکت‌های علمی جدید، معرفی دستاورد‌های فناورانه و ایجاد ارتباطات پایدار میان پژوهشگران ایرانی و جامعه علمی بین‌المللی فراهم کند.