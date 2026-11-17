مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در نشست تدوین طرح جامع مسکن، بر بازنگری در شیوه مدیریت زمین، مشارکت بیشتر نهاد‌های محلی و توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت تأکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های متناسب با تفاوت‌های استانی و شهری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست کارگروه زمین، بازآفرینی و حکمرانیِ طرح جامع مسکن، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های این بخش تأکید کردند.

محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، گفت سیاست‌گذاری باید به مسائل محلی توجه کند و از ارائه راهکارهای یکسان برای همه مناطق بپرهیزد.او کاهش تصدی‌گری دولت و مداخله هدفمند هنگام شکست بازار را از اصول مطالعات پشتیبان طرح برشمرد.اولاد زمین را منبعی عمومی دانست و اصلاح ساختار بازار آن را به واگذاری‌های گسترده ترجیح داد.

به گفته او، واگذاری‌های احتمالی باید با شرایط هر منطقه متناسب باشد و در تأمین مسکن حمایتی نیز به کار گرفته شود.مجری طرح جامع مسکن همچنین هشدار داد که سیاست‌های بازآفرینیِ متکی بر مالکان ممکن است مستأجران را کنار بگذارد.او بر نوسازی بافت‌های شهری، حفظ استطاعت ساکنان و توجه به توانمندسازی درآمدی تأکید کرد.

اولاد افزود، به رسمیت شناختن سکونتگاه‌های غیررسمی تنها به صدور سند محدود نمی‌شود و باید شرایط شکل‌گیری آن‌ها نیز در نظر گرفته شود.اسفندیار زبردست، صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهرسازی، گفت تفاوت نیازها در تهران، کلان‌شهرها و دیگر مناطق، تدوین برنامه‌های متناسب با هر سطح را ضروری می‌کند.

او پیشنهاد داد در کنار چارچوب ملی، راهبردهای استانی و شهری نیز تدوین شود.زبردست همچنین خواستار پیوند سیاست‌های مسکن با توسعه شهری، برنامه‌ریزی فضایی، حمل‌ونقل و تأمین زیرساخت شد.رضا مطهر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت خرید خانوارها را یکی از عوامل اصلی دسترسی به مسکن دانست.

او با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در نهضت ملی مسکن، بر اهمیت تأمین مالی و هماهنگی میان بخش‌های مسئول تأکید کرد.مطهر افزود مسکن، افزون بر جنبه اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.

علی فرنام، صاحب‌نظر بخش مسکن، هم خواستار ارزیابی دقیق وضعیت موجود و تعیین اولویت‌های سیاستی بر پایه داده‌های مورد توافق شد.