برنامه‌ آموزشی و حمایتی با هدف ارتقای آگاهی خانواده‌ها و کمک به کنترل بهتر بیماری دیابت کودکان، به همت بیمارستان امام سجاد (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد دکتر زهره جهانگیری، متخصص غدد و متابولیسم کودکان، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: این گردهمایی با هدف ایجاد فضایی صمیمی برای کودکان مبتلا به دیابت و خانواده‌های آنان برگزار شده است تا بیماران بتوانند با یکدیگر آشنا شوند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و احساس تنهایی کمتری داشته باشند.

وی افزود: در این برنامه، مشاور تغذیه و پرستار متخصص، آموزش‌های لازم درباره تغذیه مناسب، روش صحیح تزریق انسولین و مراقبت‌های مرتبط با دیابت را ارائه می‌کنند.

دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت آشنایی خانواده‌ها با فناوری‌های نوین در کنترل دیابت ادامه داد: معرفی و آموزش دستگاه‌های جدید پایش قند خون و روش‌های نوین تزریق انسولین، از جمله پمپ انسولین، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

وی کاهش استرس خانواده‌ها، افزایش آرامش کودکان مبتلا به دیابت و ارتقای سطح آگاهی بیماران و والدین را از مهم‌ترین اهداف این گردهمایی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با فراهم کردن محیطی دوستانه، ک ودکان بدانند که تنها نیستند و افراد دیگری نیز شرایط مشابه آنان را تجربه می‌کنند.