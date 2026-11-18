تفاهم‌نامه سه جانبه مدیریت، ساماندهی و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب بین شهرداری سمنان، دانشگاه سمنان و اداره کل دامپزشکی استان امضا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این تفاهم نامه با تأکید بر روش‌های علمی، حفظ سلامت شهروندان و رعایت حقوق حیوانات، و با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی برای کاهش مخاطرات بهداشتی و محیطی و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در محدوده خدماتی شهر سمنان به امضا رسید و مبادله شد.

مسعود نصیری زرندی، رئیس دانشگاه سمنان، در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع ساماندهی سگ‌های بلاصاحب گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه و فضای آموزشی آن، این موضوع برای مجموعه دانشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای طرح مشترک می‌تواند برای شهر سمنان نیز نتایج مؤثری به همراه داشته باشد.

سعید دهقانی، مدیرکل دامپزشکی استان سمنان نیز با تأکید بر ضرورت برخورداری طرح از پشتوانه علمی و پژوهشی گفت: توجه هم‌زمان به حقوق شهروندان، حقوق حیوانات و حفظ تعادل زیست‌محیطی و اکوسیستم، ضرورت انجام مطالعات دقیق و اجرای اقدامات مبتنی بر یافته‌های علمی را دوچندان می‌کند.

حمید قاسمی، شهردار سمنان، نیز با اشاره به تماس‌ها و مطالبات شهروندان درباره حضور سگ‌های بلاصاحب در شهر گفت: رسیدگی به دغدغه‌های مردم در این زمینه، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و باید پیوست فرهنگی طرح نیز در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه نگهداری سگ‌های بلاصاحب در شهرک بازیافت سمنان افزود: در این مجموعه، اقدامات مربوط به ساماندهی و نگهداری سگ‌های بلاصاحب انجام می‌شود و شهروندان نیز در این زمینه مشارکت و همراهی دارند.