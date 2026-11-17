فرمانده سپاه قائم استان سمنان از برنامه‌ریزی برای اجرای ۷۸ برنامه شاخص و محوری به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد تشکیل بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار منصور شوقانی گفت: اعزام سه هزار دانش‌آموز دختر و پسر به اردو‌های راهیان نور، افتتاح چهار پایگاه و مرکز آموزش جانفدایان و کاشت ۳۰ هزار نهال مثمر در قالب طرح «نهال امید» از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: در رزمایش مواسات نیز سه هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۵۰ سری جهیزیه به ارزش تقریبی هر سری ۱۵۰ میلیون تومان، ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر و هزار سری کیف و کفش بین نیازمندان توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان از افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۴۲ مدرسه و ۳۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس خبر داد و گفت: نیروگاه تجمیعی ۸۵۰ کیلوواتی با مشارکت ۱۷۰ نفر از اقشار مختلف مردم نیز در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار شوقانی با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی افزود: ۱۵طرح آبرسانی با اعتبار تقریبی ۲۵۰ میلیارد تومان افتتاح و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به یک‌هزار و ۳۷۰ نفر پرداخت می‌شود.

وی همچنین از فعالیت گروه‌های جهادی در ۸۵۵ نقطه استان در قالب طرح جهادگران فاطمی خبر داد و گفت: رونمایی از طرح حکمرانی محله‌های مسجد‌محور نیز به‌صورت همزمان در کشور و با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان با اشاره به اجرای طرح نفس در استان سمنان گفت: با پیگیری بسیج جامعه پزشکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون ۶۰۲ خانواده از تصمیم به سقط جنین منصرف شده‌اند و ۳۸۷ نوزاد در نتیجه این حمایت‌ها متولد شده‌اند که در هفته بسیج خدمات حمایتی ویژه‌ای به این خانواده‌ها ارائه می‌شود.

سردار شوقانی برگزاری همایش اقتدار با حضور گردان‌های رزمی بسیج و گردان‌های شهید سلیمانی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: اجرای برنامه «به دنبال ستاره‌ها» با حضور مردم و بسیجیان در ۸۰ یادمان و مزار شهدای گمنام و غبارروبی و گلباران این مکان‌ها نیز برای نخستین بار در استان اجرا می‌شود.

رونمایی از کتاب و معرفی سیره شهدای استان در قالب طرح «رسم ایستادگی» از دیگر برنامه‌های فرهنگی هفته بسیج بود.

وی گفت: این طرح در ادامه برنامه‌های کنگره سه هزار شهید استان اجرا می‌شود و معرفی سیره و خاطرات شهدا در سطوح مختلف استان ادامه خواهد داشت.

۲۹ آبان تا ۵ اذر به عنوان هفته بسیج نام گرفته است. شعار این هفته هم بسیج جان فدای ایران امید مستضعفان است.