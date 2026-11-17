به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانی حمکرانی قضایی پیشگیرانه در مکتب امام مجاهد شهید به ریاست محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران ادارات تابعه و نهاد‌های مرتبط در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این نشست گفت: مقرر است قوه قضائیه در بهمن ماه سال جاری نخستین همایش تخصصی بین المللی حکمرانی قضایی در مکتب امام مجاهد شهید را برگزار کند که این همایش دارای محور‌های تخصصی است که هر یک به یکی از استان‌ها محول شده است.

علی نژاد ادامه داد: محوری که به استان واگذار شده حکمرانی قضایی پیشگیرانه در مکتب امام مجاهد شهید است.

وی افزود: با توجه به اینکه در خصوص این محور می‌بایست اجلاسیه استانی در آذرماه برگزار گردد تا آثار ارسالی با این موضوع در آن مطرح و برترین آنها به منظور شرکت در همایش بین‌المللی به قوه قضائیه منعکس گردند این نشست برای هماهنگی بین مجموعه‌ها تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: نظر به اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در شاخصه‌های مختلف حکمرانی قضایی همچون پیشگیرانه دارد و این امر همواره مورد تاکید رهبر شهید نیز بوده، قوه قضاییه همواره در اجرای منویات قائد شهید با آینده نگری، اقدامات پیشگیرانه وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی با شناسایی زمینه‌های آن در سیاست‌های خود بکار بسته است.

رئیس شورای قضایی استان به اهمیت پیوست رسانه‌ای اجلاسیه نیز تاکید و اظهار داشت: جهاد تبیین از تاکیدات رهبر عزیز شهید بود از این رو می‌بایست هم مقدمات اجلاسیه و هم تشکیل آن پیوست رسانه‌ای داشته باشد و روابط عمومی دادگستری با همراهی صدا و سیمای استان و اهالی رسانه به نحو شایسته این رویداد مهم را اطلاع رسانی، پوشش و نتایج آن را منعکس نمایند.

مقام ارشد قضایی استان در پایان تاکید کرد: امیدوارم با همراهی همه مجموعه‌ها آثاری فاخر به اجلاسیه استانی ارائه گردند تا استان نقش پررنگی در همایش بین‌المللی حکمرانی قضایی در مکتب امام شهید داشته باشد.

خدادادی قاضی محاکم تجدید نظر و نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در استان نیز در این جلسه مطالبی در خصوص برگزاری اجلاسیه و نحوه ارسال آثار و داوری ارائه نمود و سپس سایر اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد برگزاری هر چه با شکوه‌تر آن ارائه که جمع بندی و مقرر شد پوستر و نحوه ارسال آثار هرچه سریعتر تهیه و اطلاع رسانی گردد.