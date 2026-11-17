آیین گرامیداشت هفته کتاب، کتابدار و کتابخوانی در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار و از کتابداران و کتابخوان‌های برتر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گرامیداشت هفته کتاب، کتابدار و کتابخوانی با حضور جمعی از مسئولان، کتابداران و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و مطالعه در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد و طی آن از کتابداران و کتابخوان‌های برتر تجلیل شد.

در این مراسم، خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه، به تشریح جایگاه کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی و نقش کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه پرداخت.

وی همچنین با بیان اهداف برگزاری این آیین، بر ضرورت تقویت فرهنگ کتابخوانی و ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر اقشار مختلف جامعه در کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

وی اظهار داشت:این آیین در راستای گرامیداشت هفته کتاب و تأکید بر جایگاه مطالعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه برگزار شد.

رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم با تأکید بر نقش کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح آگاهی و بینش اجتماعی جامعه، ترویج فرهنگ مطالعه را از مهم‌ترین الزامات توسعه فرهنگی دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه دسترسی آسان همه اقشار جامعه به منابع مطالعاتی و تقویت جایگاه کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، از کتابداران و کتابخوان‌های برتر استان به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمندشان در عرصه ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش کتابخوانی تجلیل شد.