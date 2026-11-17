حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی بیش از هفت دهه بر مسند تدریس خارج فقه و اصول، هزاران مجتهد، فقیه و عالم ربانی را در تراز پاسداری از شریعت نبوی تربیت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، متن پیام تسلیت مشترک فرماندهی و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران صادر شد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت جانسوز فقیه صمدانی، پیر فرزانه فقاهت و حکمت، مفسر بصیر قرآن و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس الله نفسه الزکیه)، پس از دهه‌ها مجاهدت علمی، تهذیب نفس و پاسداری از حریم قرآن و عترت، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره جهان اسلام وارد ساخت و دلدادگان به شریعت سیدالمرسلین حضرت ختمی مرتبت (صلی‌الله علیه و آله) را به سوگ نشاند.

آن فقیه ربانی و مفسر بصیر معارف وحیانی، مصداق تمام‌عیار آیه شریفه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» بود که در مکتب اساتید عظام نجف اشرف، مشهد مقدس و قم، قله‌های فقاهت و اجتهاد را درنوردید و بیش از هفت دهه بر مسند تدریس خارج فقه و اصول، هزاران مجتهد، فقیه و عالم ربانی را در تراز پاسداری از شریعت نبوی تربیت فرمود.

کارنامه نورانی آن مرجع فقید، آمیزه‌ای از «فقاهت جواهری»، «معرفت قرآنی»، «ولایت‌مداری فاطمی» و «بصیرت انقلابی» بود. از ایستادگی عزتمندانه در برابر مطامع رژیم طاغوت و خروش تاریخی در قیام خونین ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم در دفاع از حریم مرجعیت و نهضت الهی امام خمینی (ره) تا تأکید حکیمانه بر اینکه «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است» و مرزبندی قاطع با جبهه کفر و صهیونیسم جهانی، همگی گواه صدق و اخلاص عالمی است که عزت اسلام و استمرار خیمه ولایت را گوهر مقصود خویش می‌دانست.

بی‌تردید، احیای شعائر فاطمی و نهادینه‌سازی فرهنگ توسل به ساحت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، باقیات‌الصالحات جاودان آن عبد صالح خدا در تاریخ تشیع خواهد ماند.

اینجانبان، ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت عظما به پیشگاه مقدس بقیة‌الله الاعظم امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که خود از تربیت‌یافتگان مکتب علمی آن فقیه فقیدند، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و فرزندان معزز ایشان شیعیان و دلباختگان به اهل بیت (ع) در سرتاسر جهان به ویژه عموم مردم مؤمن، ولایت‌مدار ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن عالم ربانی، علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا (علیه‌السلام) و صدیقه طاهره (سلام‌الله علیها) را در جوار رحمت الهی مسئلت می‌نماییم.

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران

سرتیپ‌دوم پاسدار محمدرضا موحد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران

صمد بهرامی