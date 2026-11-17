به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امیرسرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع مردم بندرعباس در تجمع شبانه گفت: با حضور در تنگه هرمز و شهر بندرعباس، شاهد رشادت و مجاهدت همرزمانم در نیرو‌های مسلح چه ارتش جمهوری اسلامی ایران و چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم.

وی افزود: آنچه که من در نیرو‌های مسلح کشورمان در این منطقه دیدم، انگیزه بالا، روحیه بالا، احساس تعهد و مسئولیت نسبت به حقوق ملت است.

امیرسرتیپ اکرمی نیا گفت: نیرو‌های مسلح چه به لحاظ سخت افزاری و استفاده از تجهیزات جدید و چه به لحاظ نرم افزاری با برخورداری از تجربه دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، آماده‌تر از گذشته هستند.

وی افزود: مدافعان وطن، با اعتماد به نفس بالا، آماده‌اند که اگر دشمن دوباره دست به شرارت و تجاوزی بزند، حتما همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند؛ پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن بدهند تا دشمن سرجایش بنشیند.

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