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سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح کشورمان در بالاترین سطح آمادگی برای پاسخ به دشمن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امیرسرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع مردم بندرعباس در تجمع شبانه گفت: با حضور در تنگه هرمز و شهر بندرعباس، شاهد رشادت و مجاهدت همرزمانم در نیروهای مسلح چه ارتش جمهوری اسلامی ایران و چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم.
وی افزود: آنچه که من در نیروهای مسلح کشورمان در این منطقه دیدم، انگیزه بالا، روحیه بالا، احساس تعهد و مسئولیت نسبت به حقوق ملت است.
امیرسرتیپ اکرمی نیا گفت: نیروهای مسلح چه به لحاظ سخت افزاری و استفاده از تجهیزات جدید و چه به لحاظ نرم افزاری با برخورداری از تجربه دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، آمادهتر از گذشته هستند.
وی افزود: مدافعان وطن، با اعتماد به نفس بالا، آمادهاند که اگر دشمن دوباره دست به شرارت و تجاوزی بزند، حتما همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند؛ پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن بدهند تا دشمن سرجایش بنشیند.
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