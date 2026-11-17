مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران از تسهیلات جدید مالیاتی برای مؤدیان در عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و از امکان تقسیط مالیات ابرازی از پنج تا ۹ ماه و احتساب زیان‌های ناشی از جنگ‌های دوم و سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حبیب موسوی گفت : مؤدیان همچنین می‌توانند زیان‌های ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم را در محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات خود لحاظ کنند.

وی با اشاره به افزایش سقف درآمد مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۲ میلیارد تومان افزود: امکان تفکیک درآمد‌های تجاری و غیرتجاری در سامانه مالیاتی فراهم شده و بدهی سنوات گذشته نیز مانعی برای ارسال اظهارنامه مالیاتی نیست.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران همچنین از اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و گفت: در این طرح مؤدیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.

موسوی با اشاره به پیش‌بینی شش پروژه عمرانی در این طرح افزود: از حدود ۹ هزار و ۷۰۰ مؤدی شرکت‌کننده در تبصره ماده ۱۰۰، تاکنون هزار و ۸۸۰ نفر در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند.