سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر از امضای تفاهم‌نامه همکاری این ستاد و سازمان بهزیستی کشور در حوزه توانمندسازی، درمان و کاهش آسیب به معتادان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر زهرا عابدینی گفت: این تفاهم‌نامه امروز در جریان جلسه‌ای با دکتر فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد، با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان دو دستگاه در چند حوزه به امضا رسید.

وی با اشاره به محور‌های این تفاهم‌نامه در حوزه صیانت اجتماعی افزود: همکاری مشترک در زمینه توانمندسازی و صیانت اجتماعی و حمایت از فعالیت‌های مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی، از جمله موضوعات مورد توافق دو دستگاه بود. همچنین همکاری مشترک در اجرای طرح مدیریت مورد از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

عابدینی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد توافق دو دستگاه، اجرای طرح «کیان» است. این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کار دولتی طراحی شده و مقرر شد سازمان بهزیستی کشور با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر، نسبت به اجرای آن در سطح کشور اقدام کند.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توافق‌های صورت‌گرفته در حوزه درمان و کاهش آسیب گفت: در این حوزه، دو موضوع شامل تخصیص اعتبار و همکاری مشترک در مدیریت مراکز موضوع ماده ۱۶قانون مبارزه با موادمخدر و همچنین کمک به تأمین هزینه‌های غربالگری معتادان متجاهر مورد توافق قرار گرفت. بخشی از مسئولیت نظارت و مدیریت این مراکز بر عهده سازمان بهزیستی کشور است و فرآیند غربالگری نیز با همکاری این سازمان در برخی مراکز انجام می‌شود که در تفاهم‌نامه مورد تأیید قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از مراکز کاهش آسیب خاطرنشان کرد: حمایت ستاد از فعالیت‌های مراکز کاهش آسیب نیز از دیگر موضوعات مورد توافق بود تا با همکاری سازمان بهزیستی کشور، برنامه‌های مشترکی در راستای حمایت، توسعه و ارتقای فعالیت‌های این مراکز در سطح کشور اجرا شود.

عابدینی بیان کرد: راه‌اندازی و ارائه خدمات درمان و نگهداری و همچنین تداوم فعالیت مراکز گذری و سایر مراکز کاهش آسیب، از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این تفاهم‌نامه قرار گرفته است.