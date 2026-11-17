مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری یک متخلف حرفه‌ای زنده‌گیری پرندگان در محور پاتاوه ـ دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی‌نسب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون با همکاری نیروهای پاسگاه انتظامی دمچنار، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که در محور پاتاوه ـ دهدشت اقدام به زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان می‌کرد.

وی افزود: این عملیات در پی دریافت گزارش مردمی و پس از دو روز رصد و پایش منطقه انجام شد و متخلف هنگام فعالیت با یک دستگاه خودروی سواری پراید شناسایی و دستگیر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از متخلف، ۱۲ قطعه سهره طلایی به همراه دو پرنده آموزش‌دیده و ادوات جرم شامل تور نامرئی، تجهیزات نگهداری پرندگان و وسایل فریب و جلب پرندگان از جمله دستگاه ضبط صدا کشف و ضبط شد.

دیانتی‌نسب ادامه داد: فرد دستگیرشده از یکی از استان‌های همجوار وارد استان شده بود و براساس گزارش‌های دریافتی، سابقه زنده‌گیری تعداد زیادی از این پرندگان و انتقال آن‌ها به خارج از استان در سال‌های گذشته را داشته است.

وی تصریح کرد: متخلف پس از شناسایی و دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و برخورد با زنده‌گیری و خروج غیرقانونی پرندگان وحشی از استان با جدیت در دستور کار محیط زیست قرار دارد.