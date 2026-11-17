دستگیری شکارچی غیرمجاز در مارگون با ۱۲سهره طلایی و دو پرنده آموزشدیده
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری یک متخلف حرفهای زندهگیری پرندگان در محور پاتاوه ـ دهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون با همکاری نیروهای پاسگاه انتظامی دمچنار، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که در محور پاتاوه ـ دهدشت اقدام به زندهگیری غیرمجاز پرندگان میکرد.
وی افزود: این عملیات در پی دریافت گزارش مردمی و پس از دو روز رصد و پایش منطقه انجام شد و متخلف هنگام فعالیت با یک دستگاه خودروی سواری پراید شناسایی و دستگیر شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از متخلف، ۱۲ قطعه سهره طلایی به همراه دو پرنده آموزشدیده و ادوات جرم شامل تور نامرئی، تجهیزات نگهداری پرندگان و وسایل فریب و جلب پرندگان از جمله دستگاه ضبط صدا کشف و ضبط شد.
دیانتینسب ادامه داد: فرد دستگیرشده از یکی از استانهای همجوار وارد استان شده بود و براساس گزارشهای دریافتی، سابقه زندهگیری تعداد زیادی از این پرندگان و انتقال آنها به خارج از استان در سالهای گذشته را داشته است.
وی تصریح کرد: متخلف پس از شناسایی و دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و برخورد با زندهگیری و خروج غیرقانونی پرندگان وحشی از استان با جدیت در دستور کار محیط زیست قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از حیات وحش گفت: صیانت از تنوع زیستی نیازمند همکاری و همراهی مردم است و گزارشهای مردمی نقش مؤثری در شناسایی متخلفان و برخورد با تخلفات زیستمحیطی دارد.