معاون صدای رسانه ملی از تدوین برنامه‌ای راهبردی و پنج‌ساله برای حرکت به سوی «رادیوی نسل پنجم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد پهلوانیان در نشست با مدیران و کارکنان رادیو تعاملی ایران‌صدا به مناسبت افتتاح سایت جدید این مجموعه، بر ضرورت عبور از ساختار‌های سنتی و حرکت به سمت پلتفرم‌های نوین و چندرسانه‌ای تأکید کرد.

معاون صدا با بیان اینکه رادیوی نسل پنجم به معنای جایگزینی رادیوی کلاسیک نیست، گفت: این رویکرد با حفظ قابلیت‌های نسل‌های پیشین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه تکامل و ارتقای ظرفیت‌های رادیو را فراهم می‌کند.

وی بازنگری در شیوه‌های تولید محتوا، تفکیک تولیدات شنیداری سنتی از پادکست‌های حرفه‌ای و تولید آثاری متناسب با استاندارد‌های بین‌المللی و نیاز مخاطبان امروز را ضروری دانست.

پهلوانیان همچنین از تشکیل جلسات عالی مشورتی با حضور استادان و صاحب‌نظران رسانه برای بررسی و اصلاح برنامه‌های تحول رادیو خبر داد و تقویت زیرساخت‌های فنی، ارتقای کیفیت و افزایش تعداد فرستنده‌های رادیویی در استان‌ها را از الزامات تحقق این برنامه راهبردی پنج‌ساله برشمرد.

در ادامه این نشست، مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا با تشریح نقشه راه جدید این مجموعه، شکل‌گیری «زیست‌بوم صوت فارسی» را چشم‌انداز اصلی این تحول عنوان کرد.

وی ایجاد بخش‌های تخصصی در حوزه‌های محصول، محتوا، فناوری و داده، درآمد، حکمرانی و تنظیم‌گری و تعامل با تولیدکنندگان مردمی را از الزامات این مسیر برشمرد.

مدیرکل ایران‌صدا همچنین از همکاری نزدیک با ساترا به‌منظور تقویت نقش این مجموعه در تنظیم‌گری رسانه‌های صوتی خبر داد و تأکید کرد که هدف، تبدیل ایران‌صدا به پلتفرمی جامع و اثرگذار در زیست‌بوم صوت فارسی است.