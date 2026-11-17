به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان مدیرکل دادگستری استان در ششمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تأکید بر انتقال بخشی از جرائم به فضای مجازی، نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد و از شهروندان خواست در باز کردن لینک‌ها و پیامک‌های ناشناس برروی گوشی همراه دقت بیشتری کنند.

بهروز محمدی‌مهر از شهروندان خواست تا از واریز وجه به حساب فروشندگان در سکو‌هایی فروش تا زمان اطمینان از اصالت طرف مقابل خودداری کنند و گفت: متأسفانه در فضای مجازی شاهد بی‌نظمی و کلاهبرداری هستیم پلتفرم‌های فعال مسئولیت‌پذیری بیشتر داشته باشند.

وی از ایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی در استان خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با قاطعیت و سرعت انجام و حساب‌های مجرمان بلافاصله توقیف می‌شود، اما این اقدامات مانع از ضرورت دقت شهروندان نمی‌شود.

مدیرکل دادگستری استان با اشاره به آمار جرائم اینترنتی استان گفت: امسال حدود ۴ هزار فقره پرونده در این حوزه تشکیل که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است؛ و علت این افزایش، اعتماد مردم به پیامک‌ها و قرار دادن رمز اول و رمز پویا در اختیار دیگران دانست.

محمدی مهر همچنین از کاهش ۹۰ درصدی جرائم کثیرالشاکی در استان خبر داد و گفت: سال گذشته در هفت ماهه، ده فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده بود که امسال به یک فقره کاهش یافته است.

وی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه پلتفرم‌های جابه‌جایی وجوه و عدم دقت لازم در ورود رمز دوم، هشدار داد: در صورت ادامه این نقص، در جلسه بعدی نام بانک متخلف اعلام خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم احراز هویت دقیق از سوی فروشگاه‌ها در خرید با کارت بانکی تأکید کرد.