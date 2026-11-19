به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، حسین عبدلی گفت: با توجه به پیش بینی در خصوص ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن وزارت نفت تخصیص ۷۵۰ میلیون لیتری را در اختیار وزارت صمت قرار داده است و وزارت صمت نیز سهمیه‌های استانی را برای اختصاص به واحد‌های صنعتی در زمان‌های اعلام ناترازی‌های انرژی در فصول سرد سال اعلام کرده است.

عبدلی افزود: واحد‌های صنعتی متقاضی سوخت جایگزین در زمستان باید درخواست‌های خود را تا آبان در سامانه صدف ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.

وی افزود: با همکاری اداره کل صمت و شرکت پخش فراورده های نفتی به واحد‌های متقاضی دارای شرایط سوخت جایگیزین تعلق خواهد گرفت.