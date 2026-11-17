برقراری پرواز فوقالعاده هواپیمایی مهر در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری پرواز فوقالعاده شرکت هواپیمایی مهر در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس در روز چهارشنبه ۲۷ آبان خبر داد.
وی افزود: پرواز هواپیمایی مهر ساعت ۰۸:۳۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام میشود و پیش بینی میشود ساعت ۱۰:۰۰ در فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۱:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها با شماره ۱۹۹، سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند، تماس بگیرند.