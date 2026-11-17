

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سیدی گفت: این پرواز با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و پاسخگویی به تقاضای سفر هوایی برقرار شده است.

وی افزود: پرواز هواپیمایی مهر ساعت ۰۸:۳۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و پیش بینی می‌شود ساعت ۱۰:۰۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۱:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز‌ها با شماره ۱۹۹، سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند، تماس بگیرند.