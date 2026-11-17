رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اندیکا استان خوزستان با اشاره به چالش‌های نظارت بهداشتی بر گوشت استحصالی در نبود کشتارگاه استاندارد، خواستار تعیین تکلیف و تسریع در تکمیل طرح کشتارگاه صنعتی این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا سلطانی اظهار کرد: در نشست تخصصی کارگروه ساماندهی کشتارگاه دام شهرستان که با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، موانع و چالش‌های موجود در مسیر احداث کشتارگاه صنعتی و ضرورت تسریع در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت غیربهداشتی کشتار دام در شرایط فعلی و دشواری نظارت بر سلامت گوشت استحصالی در نبود کشتارگاه استاندارد، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری طرح در حال احداث تأکید کرد و افزود: تأخیر در پیشرفت فیزیکی این طرح ، علاوه بر ایجاد محدودیت در نظارت‌های بهداشتی، مقابله با کشتار غیرمجاز و کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو و کیست هیداتید را با چالش مواجه می‌کند.

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان اندیکا با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و صیانت از سلامت شهروندان، خواستار مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های عضو کارگروه در اجرای مصوبات و انجام بازرسی‌های میدانی در مهلت تعیین‌شده شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر روند اجرای مصوبات با هدف تسریع در احداث کشتارگاه صنعتی، ساماندهی کشتار دام و ارتقای نظارت‌های بهداشتی تأکید شد.