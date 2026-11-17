در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس– مورموری، دادستان مرکز استان ایلام از اعلام جرم علیه مدیرعامل این شرکت و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ایلام؛ عبدالوهاب بخشنده، در تشریح روند رسیدگی قضایی به این حادثه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع سانحه، دستورات لازم صادر و تحقیقات با کارشناسی دقیق انجام شد. وی افزود: با توجه به وصول نظریه کارشناسان تصادفات و مفاد آن و همچنین مجموع تحقیقات میدانی و گزارش‌های واصله، اعلام جرم علیه مدیرعامل NGL دهلران و مدیرکل راهداری استان صورت گرفت.

دادستان مرکز استان ایلام تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با جدیت و در چارچوب قانون و با رعایت حقوق همه طرف‌ها پیگیری شده و نتایج تکمیلی تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بخشنده با اشاره به این‌که دستگاه‌های قضایی و انتظامی با دقت تمام در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند تأکید کرد: در صورت اثبات هرگونه کوتاهی، وفق مقررات برخورد قضایی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: حق و حقوق تمامی قربانیان و خانواده‌های آنان از طریق پیگیری‌های قانونی محفوظ خواهد بود و از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت در این پرونده دریغ نخواهیم کرد.

دادستان ایلام تأکید کرد: پس از تکمیل تحقیقات کارشناسی، جزئیات دقیق‌تر حادثه به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.