رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی را تسلیت گفت و این ضایعه را خسارتی عظیم برای حوزه‌های علمیه و نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی در پیامی، ارتحال آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحیدخراسانی (رضوان‌الله علیه) را موجب تألم و تأسف فراوان خواند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ

ارتحال فقیه ربانی، مرجع عالیقدر و مدافع عالی مقام حریم اهل بیت (علیهم السلام) حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان الله علیه) موجب تألم و تأسف فراوان گردید.

بی تردید فقدان جبران ناپذیر این فقیه بزرگ که از اساطین حوزه علمیه مقدسه قم و از خدمتگزاران نمونه دین و مذهب و از پیشگامان نهضت امام خمینی (ره) و حامیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند خسارتی عظیم است.

اینجانب این مصیبت دردناک را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، بستگان و آقازادگان گرامی، مقلدین و علاقمندان محترم این فقیه ژرف اندیش تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری