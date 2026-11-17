به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اشاره به ثبت تصاویر این گونه ارزشمند بیان داشت: مشاهده چهار قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه آزاد ارجمند، بیانگر اهمیت زیستگاه‌های طبیعی شهرستان و برخورداری این منطقه از ظرفیت‌های ارزشمند تنوع زیستی است.

وی افزود: حضور گونه‌های شاخص حیات وحش در زیستگاه‌های طبیعی، ضرورت حفاظت از امنیت زیستگاه ها، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و کاهش عوامل تهدیدکننده حیات گونه‌های جانوری را دوچندان می‌کند.

فیروزنیا همچنین از شهروندان، طبیعت‌گردان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده خرس یا سایر گونه‌های حیات وحش، ضمن حفظ فاصله ایمن، از نزدیک شدن، تعقیب، تغذیه و هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیوانات خودداری کنند و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

وی در پایان مشارکت مردم را در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی ضروری دانست و بر اهمیت همکاری جوامع محلی در صیانت از حیات وحش و حفظ زیستگاه‌های طبیعی تأکید کرد.