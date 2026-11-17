آیین تجلیل از تیم‌های برتر لیگ جت دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی، با هدف پاسداشت تلاش‌ها و خلاقیت دانش‌آموزان فعال در عرصه جهاد تبیین و ارتقای سواد رسانه‌ای، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تجلیل از تیم‌های برتر لیگ جت دانش‌آموزی استان آذربایجان‌غربی، با هدف پاسداشت تلاش‌ها و خلاقیت دانش‌آموزان فعال در عرصه جهاد تبیین و ارتقای سواد رسانه‌ای، برگزار شد.

در این آیین، از دانش‌آموزان و تیم‌های برتر شرکت‌کننده در لیگ جت دانش‌آموزی که با ارائه آثار و فعالیت‌های رسانه‌ای و محتوایی، توانمندی‌های خود را در حوزه تولید محتوا، روایتگری و تبیین مسائل مختلف به نمایش گذاشتند، تجلیل به عمل آمد.

لیگ جت دانش‌آموزی، بستری فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان در حوزه جهاد تبیین است. این رویداد با رویکرد تقویت تفکر انتقادی، افزایش سواد رسانه‌ای، شناخت شیوه‌های عملیات روانی و مقابله آگاهانه با جنگ روایت‌ها، زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان در تولید و انتشار محتوای آگاهی‌بخش و اثرگذار را فراهم می‌کند.

در این لیگ، دانش‌آموزان در قالب گروه‌های تیمی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و ابزار‌های نوین ارتباطی، به فعالیت‌های گروهی، تحلیل محتوا و روایتگری می‌پردازند و مهارت‌های لازم برای حضور آگاهانه و مسئولانه در فضای رسانه‌ای را فرا می‌گیرند.