مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد:۷ هزار و ۳۱۱ نفر در استان یزد برای شرکت در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ثبت‌نام کرده‌اند و فردا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام دانشی گفت: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در ۱۳ شهر استان یزد برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اعلام این خبر افزود: این دوره از آزمون در ۲۷ رشته و در چهار گروه شامل حفظ و مفاهیم قرآن کریم، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، معارف قرآن و عترت و آموزش‌های تبلیغی و ترویجی برگزار خواهد شد.

دانشی ادامه داد: آزمون شرکت‌کنندگان بالای ۱۲ سال به‌صورت کتبی و برای گروه سنی زیر ۱۲ سال به‌صورت شفاهی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۷ هزار و ۳۱۱ نفر در این دوره اظهار داشت: از این تعداد، ۶ هزار و ۴۸۹ نفر زن و ۸۲۴ نفر مرد هستند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر بانوان از این رویداد قرآنی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: آزمون کتبی گروه سنی بالای ۱۲ سال، ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان آموخته‌ها و محفوظات قرآنی خود را محک می‌زنند.