معاون علمی رئیس‌جمهور در اختتامیه رویداد تخصصی نوآوری در حوزه دام، طیور و آبزیان (اینوفارم) با اشاره به نقش این رویداد در پیوند دانش، فناوری و سرمایه‌گذاری، تقویت زنجیره تولید در حوزه دام، طیور و آبزیان را از الزامات ارتقای امنیت غذایی و تاب‌آوری کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در آیین اختتامیه رویداد اینوفارم که امروز ۲۶ آبان‌ماه در سازمان تات برگزار شد در بخشی از سخنان خود با اشاره به نقش این رویداد در پیوند دانش، فناوری و سرمایه‌گذاری، تقویت زنجیره تولید در حوزه دام، طیور و آبزیان را از الزامات ارتقای امنیت غذایی و تاب‌آوری کشور ، گفت: امنیت غذایی یک کشور در روزی که بحران آغاز می‌شود ساخته نمی‌شود. حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت، حفاظت از منابع، انتقال دانش و تصمیماتی است که در روز‌های پیش از بحران گرفته شده‌اند.

وی افزود: آنچه در شرایط دشوار به یک کشور قدرت می‌دهد، فقط میزان ذخایر غذایی آن نیست، توانایی حفظ چرخه تولید و تأمین نیاز‌های اساسی مردم در طول بحران است.

افشین گفت : کشوری که در تأمین نهاده‌های حساس وابستگی بالایی دارد، کشوری که بهره‌وری منابع آب و انرژی در آن پایین است و تولیدکننده‌اش برای تأمین مواد اولیه با نااطمینانی مواجه است، در برابر بحران‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

وی افزود: از این منظر، امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است، نه فقط به این دلیل که غذا یکی از نیاز‌های اولیه مردم است، بلکه به این دلیل که استمرار تأمین آن، پشتوانه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این همان نقطه‌ای است که اهمیت علم و فناوری آشکار می‌شود.

افشین گفت : فناوری در کشاورزی فقط برای افزایش تولید در شرایط عادی نیست، برای حفظ امکان تولید در شرایط غیرعادی نیز هست. وقتی با استفاده از فناوری‌های زیستی و اصلاح فرمولاسیون خوراک، می‌توانیم بهره‌وری نهاده‌ها را افزایش دهیم، در حقیقت بخشی از وابستگی و آسیب‌پذیری تولید را کاهش داده‌ایم. وقتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند منابع و فناوری‌های نوین، مصرف آب، تلفات دام و طیور و ضایعات زنجیره تولید را کاهش می‌دهیم، در حال افزایش توان کشور برای مواجهه با شرایط دشوار هستیم.

وی افزود: باید بپذیریم که در جهان امروز، قدرت یک کشور فقط با توانایی دفاع از مرزهایش سنجیده نمی‌شود، توانایی تأمین نیاز‌های اساسی مردم، حفظ تولید و استمرار زندگی اقتصادی در شرایط بحران نیز از عناصر مهم قدرت ملی است.

افشین گفت: در شرایط تهدید، توسعه متوقف نمی‌شود، بلکه باید هوشمندانه‌تر، هدفمندتر و متناسب با الزامات تاب‌آوری ملی دنبال شود. در چنین شرایطی، مسأله فقط حفظ ظرفیت تولید امروز نیست، بلکه باید ظرفیت تولید فردا را نیز بسازیم و تقویت کنیم. اینجاست که نقش دانش، فناوری و نوآوری در امنیت غذایی کشور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

وی افزود: اینوفارم را باید در همین چارچوب دید، بستری برای پیوند دادن نیاز‌های واقعی صنعت دام، طیور و آبزیان با ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور، بستری که می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌ها و دستاورد‌های پژوهشی به فناوری‌های کاربردی، محصولات قابل تجاری‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را هموار کند. اهمیت این حرکت در آن است که میان دستاورد‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و نیاز‌های واقعی مزرعه، کارخانه و زنجیره تولید فاصله‌ای باقی نماند. ما به صنعتی نیاز داریم که نه‌تنها تولید کند، بلکه پیوسته یاد بگیرد، نوآوری کند، بهره‌وری خود را افزایش دهد و در بحران‌ها تاب آورتر شود.

افشین افزود: :اینوفارم باید محلی باشد که مسئله واقعی تولیدکننده با توان علمی پژوهشگر و ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به یکدیگر برسند. صنعت باید مسئله خود را به‌روشنی بیان کند، دانشگاه و شرکت دانش‌بنیان راه‌حل ارائه دهند و سرمایه‌گذار بتواند در اقتصادی بودن آن راه‌حل اطمینان پیدا کند.

وی افزود: این پیوند زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در واحد‌های واقعی تولید دیده شود. باید بتوانیم بگوییم یک فناوری چه میزان از مصرف خوراک دام کاسته، چه اندازه ضایعات را کاهش داده، چه میزان از هزینه تولید کم کرده و چگونه توانسته است وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کمتر کند.

افشین گفت : موفقیت ما نباید صرفاً با تعداد طرح‌های ارائه شده، تفاهم‌نامه‌های امضا شده یا شرکت‌های حمایت شده سنجیده شود. معیار اصلی، اثری است که این اقدامات بر اقتصاد واقعی تولید و قدرت تأمین غذای کشور بر جای می‌گذارند. ما باید میان داشتن فناوری و برخورداری از قدرتی که فناوری ایجاد می‌کند تفاوت قائل شویم.

وی افزود: اگر دانش و فناوری نتوانند توان تولید کشور را در شرایط دشوار حفظ کنند، اگر نتوانند بهره‌وری را افزایش دهند و آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهند، هنوز همه ظرفیت علمی کشور را در خدمت حل مسائل ملی قرار نداده‌ایم.

افشین گفت: البته مسئولیت حفظ آینده را نمی‌توان تنها بر دوش پژوهشگران، کشاورزان و تولیدکنندگان گذاشت. این وظیفه دولت و مجموعه نهاد‌های مسئول است که با سیاست‌گذاری درست، ثبات در تصمیمات و کاهش موانع، امکان استمرار فعالیت اقتصادی را فراهم کنند.

‌وی افزود: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار برنامه‌ریزی بلندمدت داشت، اما قواعد فعالیت اقتصادی او را پیوسته تغییر داد. نمی‌توان از شرکت دانش‌بنیان انتظار سرمایه‌گذاری در فناوری داشت، اما برای ورود محصولش به بازار مسیر روشنی فراهم نکرد.

افشین گفت: اگر معتقدیم آینده کشور نباید در انتظار تهدید‌های بیرونی متوقف شود، نخست باید آن بخش از نااطمینانی را که خودمان در اداره امور ایجاد می‌کنیم، کاهش دهیم.

وی افزود: این مسئله در صنعت کشاورزی اهمیت مضاعفی دارد. تولیدکننده‌ای که امروز برای توسعه یک واحد دامداری، ایجاد یک خط تولید خوراک دام یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید تصمیم می‌گیرد، باید بتواند درباره ماه‌ها و سال‌های آینده خود تصوری معقول داشته باشد. پ

افشین گفت: هیچ تولید پایداری بدون حداقلی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که نمی‌توان امنیت غذایی را تنها با واردات مقطعی تأمین کرد، نمی‌توان با تصمیمات مقطعی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها، انتظار شکل‌گیری یک زنجیره تولید قدرتمند و رقابت‌پذیر داشت.

وی گفت: وظیفه ما در معاونت علمی، کمک به شکل‌گیری ظرفیت‌هایی است که نه‌تنها امروز مسائل تولید را حل کنند، بلکه در آینده نیز از توان اقتصادی کشور در برابر بحران‌ها محافظت کنند.

افشین افزود: در کشاورزی، آینده را نمی‌توان به انتظار سپرد. اگر امروز برای حفظ منابع، افزایش بهره‌وری و استمرار تولید تصمیم نگیریم، فردا ممکن است با شرایطی مواجه شویم که دیگر جبران آن به آسانی ممکن نباشد.

وی گفت: ما نمی‌توانیم همه حوادث آینده را پیش‌بینی کنیم، اما می‌توانیم از امروز ظرفیت‌هایی ایجاد کنیم که کشور در برابر آن حوادث آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کند، پژوهشگر بداند دانش او در کجا به کار خواهد آمد و مردم مطمئن باشند که تأمین نیاز‌های اساسی زندگی آنان به تصمیمات لحظه‌ای دیگران وابسته نیست.

افشین افزود: امیدوارم اینوفارم آغاز حرکتی پایدار باشد، حرکتی که در آن دانش به فناوری، فناوری به نوآوری، نوآوری به محصول، محصول به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری به افزایش قدرت تولید و تاب‌آوری صنعت کشور تبدیل شود.

وی گفت: آینده تولید را با انتظار برای فردا نمی‌سازیم، با پیوند دانش، فناوری، سرمایه و اراده‌ای که امرزو به میدان می‌آید، می‌سازیم.