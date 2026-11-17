ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی و مبنای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای بر عدم ارتباط فرآیند سرشماری با تسهیلات حمایتی، محرمانگی مطلق اطلاعات و تأثیر بر خدمات‌رسانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اطلاعیه شفاف‌سازی ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی و مبنای استان همانگونه که در پیام‌های مختلفی از طریق صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه‌ها اطلاع رسانی نموده است، در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی شهروندان، مراتب ذیل را اعلام می‌دارد:

۱. عدم ارتباط با تسهیلات حمایتی: شرکت در فرآیند سرشماری هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت یارانه، کالابرگ یا سایر کمک‌های حمایتی و معیشتی ندارد. هدف از این عملیات، صرفاً ثبت دقیق وضعیت سکونت و جمعیت جهت برنامه‌ریزی‌های زیرساختی (مانند خدمات شهری، بهداشتی و آموزشی) است.

۲. محرمانگی مطلق اطلاعات: مطابق با قوانین کشور، تمامی اطلاعات ارائه شده توسط شهروندان در سامانه «دولت هوشمند من»، طبق اصل محرمانگی مرکز آمار ایران، صرفاً برای مصارف آماری استفاده شده و به هیچ عنوان در اختیار نهاد‌های اجرایی و نظارتی برای بررسی وضعیت معیشتی یا قطع خدمات قرار نخواهد گرفت.

۳. تأثیر بر خدمات‌رسانی: نتایج سرشماری، باعث می‌شود اطلاعات و آمار دقیق استخراج شده و در برنامه ریزی‌ها و توسعه خدمات دولتی (نظیر احداث مدارس و مراکز درمانی، خیابان‌ها، فضا‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی) مورد استفاده قرار گیرد.

خواهشمند است با دیدگاه مثبت، اطلاعات خود را تکمیل نمایید، همکاری شما در تکمیل این اطلاعات، گامی بزرگ برای پیشرفت و بهبود زندگی در استان ماست. با لطف شما، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر معنا می‌یابد.