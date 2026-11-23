با ثبت ۳۹ اثر تاریخی جدید، شمار آثار ثبت‌شده شهرستان فلاورجان در فهرست آثار ملی به ۷۴ اثر رسید.

افزایش آثار ثبت‌شده شهرستان فلاورجان در فهرست آثار ملی به ۷۴ اثر

افزایش آثار ثبت‌شده شهرستان فلاورجان در فهرست آثار ملی به ۷۴ اثر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، گفت: در نشست یک روزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی در فلاورجان، پرونده ۴۰ اثر تاریخی و فرهنگی شهرستان بررسی شد واز مجموع ۹۹ پرونده ارائه‌شده از استان اصفهان نیز ۹۶ اثر تأییدیه ثبت ملی دریافت کردند

امیر کرم‌زاده افزود: این پرونده‌ها شامل خانه‌ها و مجموعه‌های تاریخی، مساجد، قلعه‌ها، حمام‌ها، کبوترخانه‌ها، مناره‌ها، گورستان‌ها، منظر‌های فرهنگی و روستایی و محوطه‌های باستانی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی در شهرستان شناسایی شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده در دو سال گذشته، پرونده ۴۰ اثر آماده و ۳۹ اثر در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور به ثبت رسید.

رمضان رحیمی افزود: با این ثبت، شمار آثار ملی فلاورجان به ۷۴ اثر افزایش یافت.

انبار قلعه سیاه افشار، مجموعه خانه، آسیاب و برج کبوترخانه فرهنگ، کوشک سهروفیروزان، کوشک گلگون، پل سنگی اردال، مناره‌های لورک ۱ و ۲، مسجد زفره، مسجد بزرگ قهدریجان، مسجد حجتیه فلاورجان، مسجد حسن قهدریجان و مسجد زازران از جمله پرونده‌های مطرح‌شده است.