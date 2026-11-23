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با ثبت ۳۹ اثر تاریخی جدید، شمار آثار ثبتشده شهرستان فلاورجان در فهرست آثار ملی به ۷۴ اثر رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، گفت: در نشست یک روزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی در فلاورجان، پرونده ۴۰ اثر تاریخی و فرهنگی شهرستان بررسی شد واز مجموع ۹۹ پرونده ارائهشده از استان اصفهان نیز ۹۶ اثر تأییدیه ثبت ملی دریافت کردند
امیر کرمزاده افزود: این پروندهها شامل خانهها و مجموعههای تاریخی، مساجد، قلعهها، حمامها، کبوترخانهها، منارهها، گورستانها، منظرهای فرهنگی و روستایی و محوطههای باستانی است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی در شهرستان شناسایی شده است و با پیگیریهای انجامشده در دو سال گذشته، پرونده ۴۰ اثر آماده و ۳۹ اثر در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور به ثبت رسید.
رمضان رحیمی افزود: با این ثبت، شمار آثار ملی فلاورجان به ۷۴ اثر افزایش یافت.
انبار قلعه سیاه افشار، مجموعه خانه، آسیاب و برج کبوترخانه فرهنگ، کوشک سهروفیروزان، کوشک گلگون، پل سنگی اردال، منارههای لورک ۱ و ۲، مسجد زفره، مسجد بزرگ قهدریجان، مسجد حجتیه فلاورجان، مسجد حسن قهدریجان و مسجد زازران از جمله پروندههای مطرحشده است.