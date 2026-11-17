رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری از روند اجرای مدارس در حال ساخت و محل ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر اردل بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روند اجرای عملیات حفاری آخرین تونل محور اردل به دوپلان معروف به گورمیزه به طول ۸۵۰ متر دومین بازدید مسئولین استانی در سفر به اردل بود.

همچنین اجرای عملیات تعریض پل و جاده جنوب غربی شهر اردل به سمت منطقه روگر و دهستان دیناران و بررسی عملیات اجرای چهار خطه ورودی شهر اردل آخرین بازدید رئیس سازمان برنامه بودجه استان در سفر به شهرستان اردل بود.

در حال حاضر عملیات بهسازی چهارخطه ورودی شهر اردل به به طول ۸ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در حال اجراست.