معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر پیوند برنامه‌سازان رادیو با کتاب و اندیشه، پیشنهاد کرد نشست‌های دوره‌ای و صمیمانه کتاب‌خوانی با مشارکت همکاران و علاقه‌مندان در آرشیو و کتابخانه معاونت صدا برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، به مناسبت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، با حضور در آرشیو و کتابخانه معاونت صدا با کارکنان این مجموعه دیدار کرد و بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

پهلوانیان ضمن قدردانی از تلاش کتابداران و کارکنان آرشیو و کتابخانه، این مجموعه را فضایی ارزشمند برای آرامش، تفکر و ارتقای سطح فرهنگی دانست و پیشنهاد کرد نشست‌های دوره‌ای کتاب‌خوانی با حضور همکاران و علاقه‌مندان برگزار شود.

وی با اشاره به تجربه خود در مطالعه گروهی کتاب گفت: در این نشست‌ها می‌توان از یکی از همکاران دعوت کرد کتابی را معرفی کند، بخشی از آن را برای حاضران بخواند و درباره محتوای آن به گفت‌و‌گو بپردازد.

به گفته معاون صدا، چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تبادل اندیشه و ترویج فرهنگ مطالعه فراهم می‌کند و او نیز در این نشست‌ها حضور خواهد داشت.

معاون صدا با اشاره به جایگاه فرهنگی رادیو، پیوند این رسانه با کتاب، اندیشه و فرهیختگان را ضروری دانست و بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، نویسندگان و صاحب‌نظران را در ارتقای محتوای برنامه‌ها و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی مؤثر ارزیابی کرد.

در ادامه این دیدار، با حضور رضا علائی، مدیر آرشیو و کتابخانه، و ابوذر ابراهیم، مدیر دفتر معاون و روابط عمومی معاونت صدا بر ضرورت حضور نویسندگان و چهره‌های برجسته ادبی در فضای رادیو، انتقال تجربه‌های آنان به برنامه‌سازان و تقویت امکانات و ظرفیت‌های آرشیو و کتابخانه معاونت صدا تأکید کردند.