

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی در نشست برنامه ریزی ستاد بزرگداشت هفته‌ی مقام زن با تسلیت ارتحال آیت ا... وحید خراسانی، پیرامون نقش بانوان در جامعه گفت: نقش بانوان در تربیت نیرو‌های با ایمان و متعهد، نقشی سازنده در پیشرفت جامعه است که دست اندرکاران ستاد بزرگداشت مقام زن، مسئولیت بزرگی در تبیین این نقش بانوان دارند.

آیت الله عبادی افزود: بر خلاف غرب، بانوان در دنیای اسلام شیرازه خانواده را تحکیم می‌بخشند و با تربیت اسلامی، مانع از گسترش جرم و جنایت در جامعه می‌شوند.

در این مراسم نرگس فولادی مسئول ستاد بزرگداشت هفته زن و مقام مادر در معرفی شد.