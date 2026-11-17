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تیم ملی تنیس روی میز ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای تیمی مسابقات جام آزاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برابر بلاروس به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان تنیس روی میز ایران در دور نخست رقابتهای تیمی مردان، با ترکیب حمیدرضا طاهرخانی، امین احمدیان و مبین علیپور به مصاف تیم بلاروس رفتند و در پایان این دیدار موفق شدند با نتیجه نزدیک ۳ بر ۱ حریف خود را شکست دهند.
تیم ملی ایران با این پیروزی، رقابتهای تیمی مردان را با نتیجهای مطلوب آغاز کرد و عصر امروز با تاجیکستان دیدار دارند و در صورت پیروزی به فینال مسابقات راه پیدا میکنند.
همچنین تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران هم با ترکیب کیمیا رستمی، ماندانا موسوی و الینا ابراهیمی در مقابل تیم بلاروس قرار گرفتند و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کردند.
تیم ملی تنیس بانوان ایران هم عصر امروز در دومین دیدار خود مقابل روسیه قرار خواهد گرفت.