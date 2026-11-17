به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان تنیس روی میز ایران در دور نخست رقابت‌های تیمی مردان، با ترکیب حمیدرضا طاهرخانی، امین احمدیان و مبین علیپور به مصاف تیم بلاروس رفتند و در پایان این دیدار موفق شدند با نتیجه نزدیک ۳ بر ۱ حریف خود را شکست دهند.

تیم ملی ایران با این پیروزی، رقابت‌های تیمی مردان را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کرد و عصر امروز با تاجیکستان دیدار دارند و در صورت پیروزی به فینال مسابقات راه پیدا می‌کنند.

همچنین تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران هم با ترکیب کیمیا رستمی، ماندانا موسوی و الینا ابراهیمی در مقابل تیم بلاروس قرار گرفتند و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کردند.

تیم ملی تنیس بانوان ایران هم عصر امروز در دومین دیدار خود مقابل روسیه قرار خواهد گرفت.